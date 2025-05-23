Гарна ніч в Росії: на аеродромі в Іваново вибухи, московські аеропорти зачинено через атаку дронів

Іваново, Тула, Рязань та Підмосков'я чули вибухи, на Росію іде масштабна атака безпілотників

Росія в ніч на 23 травня перебуває під черговою масованою атакою ударних безпілотників. Зокрема, БПЛА атакували Рязань, Іваново, Тулу та околиці Москви, росіяни традиційно брешуть про багато "збитих безпілотників", а у мережі поширюються фото та відео влучань.

Про масовану атаку повідомили російські ЗМІ та інформаційні канали. Зазначається, що під удар потрапив військовий аеродром "Сєвєрний" в Іваново. За даними місцевих мешканців, "уламки БПЛА" впали на території об'єкта та на околиці міста, вибухами пошкоджено кілька будинків. На аеродромі в Іваново базується низка російських повітряних з'єднань:

2457-ма база бойового застосування літаків ДРЛО;

144-й окремий полк ДРЛО;

610-й Центр бойового застосування та переучування військово-транспортної авіації;

243-тя окрема військово-транспортна авіаційна ескадрилья;

81-й військово-транспортний авіаційний полк

Окрім міста Іваново, вибухи було чутно в Рязані та Тулі. Рязанський нафтопереробний завод знову опинився під ударами, на об'єкті виникли пожежі. В Тулі вибухи пролунали на території низки оборонних підприємств. Окремо росіяни повідомили про атаку на Підмосков'я та Москву: мер російської столиці Сергій Собянін заявив про нібито шість збитих силами ППО безпілотників.

При цьому відомо про вибухи в парку "Патріот" у Підмосков'ї та закриття аеропортів. "Росавіація" повідомила, що через загрозу повітряної атаки тимчасово призупинено роботу московських аеропортів "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський".

Загалом росіяни заявляють, що це нібито третій день безперервних атак БПЛА на російську територію. Загальну кількість "збитих безпілотників" російське міністерство оборони оцінило у шалену цифру в 644 одиниці – зрозуміло, що кількість збитих завищено щонайменше разів у п'ять, дуже багато дронів безперешкодно досягли своїх цілей.

Зазначимо, що вибухи у Росії лунали в ніч на 22 травня. Неспокійна ніч була у Тульській, Липецькій, Калузькій та Орловській областях, проте найінтенсивніші нальоти спостерігалися у Московській області. А 21 травня був атакований Болхівський завод напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП") в Орловській області Росії. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи.