Хорошая ночь в России: на аэродроме в Иваново взрывы, московские аэропорты закрыты из-за атаки дронов

Иваново, Тула, Рязань и Подмосковье слышали взрывы, на Россию идет масштабная атака беспилотников

Россия в ночь на 23 мая находится под очередной массированной атакой ударных беспилотников. В частности, БПЛА атаковали Рязань, Иваново, Тулу и окрестности Москвы, россияне традиционно врут о многих "сбитых беспилотниках", а в сети распространяются фото и видео попаданий.

О массированной атаке сообщили российские СМИ и информационные каналы Отмечается, что под удар попал военный аэродром "Северный" в Иваново. По данным местных жителей, "обломки БПЛА" упали на территории объекта и на окраине города, взрывами повреждено несколько домов. На аэродроме в Иваново базируется ряд российских воздушных соединений:

2457-я база боевого применения самолетов ДРЛО;

144-й отдельный полк ДРЛО;

610-й Центр боевого применения и переучивания военно-транспортной авиации;

243-я отдельная военно-транспортная авиационная эскадрилья;

81-й военно-транспортный авиационный полк

Кроме города Иваново, взрывы были слышны в Рязани и Туле. Рязанский нефтеперерабатывающий завод снова оказался под ударами, на объекте возникли пожары. В Туле взрывы прогремели на территории ряда оборонных предприятий. Отдельно россияне сообщили об атаке на Подмосковье и Москву: мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о якобы шести сбитых силами ПВО беспилотниках.

При этом известно о взрывах в парке "Патриот" в Подмосковье и закрытии аэропортов. "Росавиация" сообщила, что из-за угрозы воздушной атаки временно приостановлена работа московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

В целом, россияне заявляют, что это якобы третий день непрерывных атак БПЛА на российскую территорию. Общее количество "сбитых беспилотников" российское министерство обороны оценило в сумасшедшую цифру в 644 единицы — понятно, что количество сбитых завышено по меньшей мере раз в пять, очень много дронов беспрепятственно достигли своих целей.

Отметим, что взрывы в России раздавались в ночь на 22 мая. Неспокойная ночь была в Тульской, Липецкой, Калужской и Орловской областях, однако наиболее интенсивные налеты наблюдались в Московской области. А 21 мая был атакован Болховский завод полупроводниковых устройств (АО "БЗПП") в Орловской области России. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах.