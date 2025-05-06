Вночі Росію атакували більше сотні безпілотників. Дрони долетіли до Москви (фото та відео)

Сигнали повітряної тривоги лунали в кількох регіонах РФ

Масована атака дронами на Росію відбулася в ніч на 6 травня, росіяни пишуть про вибухи та закриття повітряного простору. Під ударами були кілька областей, зокрема уламки безпілотника впали у Москві.

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко пише у своєму Telegram-каналі, що ЗСУ здійснили масовану атаку дронами на низку регіонів РФ. Він опублікував карту руху безпілотників територією РФ. У Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито збили над регіонами Росії 105 безпілотників. Там їх назвали "українськими".

Москва та область

Пролунало не менше 20 вибухів з 01:05 до 01:30. За офіційними повідомленнями російської сторони, було нібито збито 19 ударних безпілотників, зокрема шість у Наро-Фомінський районі (Московська область).

Уламки одного з безпілотників упали на Каширському шосе, є пошкодження будівель, росЗМІ публікують фото та відео з місця. Каширське шосе — важлива транспортна артерія на півдні Москви, яка веде в напрямку аеропорту "Домодєдово".

Липецька область

Близько 23:30 на околицях Липецька пролунало кілька вибухів, в місті оголосили повітряну тривогу. Звук польоту дронів чули в Воловському районі.Працювала ворожа ППО, повідомляється про кілька збитих цілей. Постраждалих та руйнувань на землі не зафіксовано.

Пензенська область

Місцева влада заявила про 10 збитих безпілотників. За попередніми даними, є кілька влучань та результати "на землі".

Воронезька область

За даними місцевої влади збито 18 дронів. Попередньо, пошкоджено кілька нежитлових будівель, вибуховою хвилею вибило скло в автомобілі.

Рязанська, Тамбовська, Тульська та інші області

В цих регіонах РФ також оголошували "червоний рівень" повітряної тривоги. Наслідки атак уточнюються. Ще низка областей Росії також були під загрозою атаки. Згідно з даними моніторингових груп, йдеться про Астраханську, Нижньогородську, Тверську та Смоленську області.

Кілька аеропортів призупиняли роботу

00:57 — введено план "Килим" у Внуково, Домодєдово, Жуковському.

01:15 — обмеження на роботу Шереметьєво та аеропорту Грабцево в Калузі.

05:40 — повне припинення вильотів і прильотів.

У Казані і Нижньокамську також ввели план "Килим" через загрозу атак БПЛА. План "Килим" — режим закритого неба. Це означає вимогу негайної посадки чи відходу із зони впливу такого режиму всіх (за деякими винятками) бортів, що у повітрі.

Як повідомляв "Телеграф", 5 травня у Росії план "Килим" вводили за тисячі кілометрів від України. В аеропорту Надим, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, оголошували тривогу. Він розташований за 4 тисячі кілометрів від кордону з Україною.