Під ранок Росія масовано атакувала Харків. Горить один з найбільших ринків (фото)

Російська армія регулярно б'є по місту

Вибухи у Харкові пролунали на світанку у вівторок, 6 травня. Дві години росіяни атакували місто безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За цей час було зафіксовано 20 влучань по місту. Станом на 6-ту годину ранку відомо про двох постраждалих. Після останнього удару ворожого безпілотника виникла пожежа на одному з найбільших ринків міста.

Оновлено 6:50 Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до чотирьох людей. 59-річний та 44-річний чоловіки зазнали гострої реакції на стрес, — Синєгубов.

"Під ударами були чотири райони Харкова — Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний", — написав мер.

Невдовзі він уточнив, що Харків вночі зазнав 20 ударів "Шахедами". Під атакою були вісім локацій у чотирьох районах міста.

Про наслідки атаки від ОВА

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про попередні наслідки ворожого обстрілу. За його даними, попередньо відомо про двох постраждалих: гострої реакції на стрес зазнали 71-річний чоловік та 52-річна жінка.

Шевченківський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на площі 100 м.кв.

Внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на площі 100 м.кв. Холодногірський район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль. Ще один безпілотник влучив у землю. Пошкоджено житловий будинок.

Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль. Ще один безпілотник влучив у землю. Пошкоджено житловий будинок. Київський район. Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану.

Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану. Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 3 травня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками з термобаричними бойовими частинами. Такі боєприпаси створюють надзвичайно потужну вибухову хвилю та високотемпературне полум'я, щоб зробити руйнування ще масштабнішими.