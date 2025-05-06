Під ранок Росія масовано атакувала Харків. Горить один з найбільших ринків (фото)
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Російська армія регулярно б'є по місту
Вибухи у Харкові пролунали на світанку у вівторок, 6 травня. Дві години росіяни атакували місто безпілотниками.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За цей час було зафіксовано 20 влучань по місту. Станом на 6-ту годину ранку відомо про двох постраждалих. Після останнього удару ворожого безпілотника виникла пожежа на одному з найбільших ринків міста.
Оновлено 6:50 Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до чотирьох людей. 59-річний та 44-річний чоловіки зазнали гострої реакції на стрес, — Синєгубов.
"Під ударами були чотири райони Харкова — Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний", — написав мер.
Невдовзі він уточнив, що Харків вночі зазнав 20 ударів "Шахедами". Під атакою були вісім локацій у чотирьох районах міста.
Про наслідки атаки від ОВА
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про попередні наслідки ворожого обстрілу. За його даними, попередньо відомо про двох постраждалих: гострої реакції на стрес зазнали 71-річний чоловік та 52-річна жінка.
- Шевченківський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на площі 100 м.кв.
- Холодногірський район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль. Ще один безпілотник влучив у землю. Пошкоджено житловий будинок.
- Київський район. Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану.
- Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 3 травня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками з термобаричними бойовими частинами. Такі боєприпаси створюють надзвичайно потужну вибухову хвилю та високотемпературне полум'я, щоб зробити руйнування ще масштабнішими.