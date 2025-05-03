Аби жертв та руйнувань було більше. Росія використала заборонену зброю в атаці на Харків (фото)

Це свідоме порушення міжнародного права, кажуть у прокуратурі

Під час атаки в ніч на 3 травня росіяни використовували ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами по Харкову. Такі боєприпаси створюють надзвичайно потужну вибухову хвилю та високотемпературне полум'я, щоб зробити руйнування ще масштабнішими.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Застосування такого озброєння є особливо небезпечним і може свідчити про свідоме порушення норм міжнародного гуманітарного права.

За оновленими даними, внаслідок масованого удару російських безпілотників по Харкову постраждала 51 людина, серед яких двоє дітей. Жертвами атаки стали дівчата віком 11 та 16 років.

За процесуального керівництва окружних прокуратур міста розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідство встановило, що 2 травня приблизно з 21:30 до 22:15 російські війська здійснили масштабну атаку на Харків. Ворог випустив щонайменше 15 ударних безпілотників, попередньо визначених як типу "Герань-2".

Під обстрілами опинилися чотири райони міста: Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський. У багатьох місцях виникли пожежі.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у КМВА озвучили деталі нових атак Росії на Київ. Вцілілі зразки вибухонебезпечних елементів, які здетонували 1 травня, отримати не вдалося. Столицю атакували дрони з касетними боєприпасами.