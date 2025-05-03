Чтобы жертв и разрушений было больше. Россия использовала запрещенное оружие в атаке на Харьков (фото)

Это сознательное нарушение международного права, говорят в прокуратуре.

Во время атаки в ночь на 3 мая россияне использовали ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями по Харькову. Такие боеприпасы создают мощнейшую взрывную волну и высокотемпературное пламя, чтобы сделать разрушения еще более масштабными.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Применение такого вооружения особенно опасно и может свидетельствовать о сознательном нарушении норм международного гуманитарного права.

По обновленным данным, в результате массированного удара российских беспилотников по Харькову пострадал 51 человек, среди которых двое детей. Жертвами атаки стали девушки в возрасте 11 и 16 лет.

При процессуальном руководстве окружных прокуратур города начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следствие установило, что 2 мая примерно с 21:30 до 22:15 российские войска совершили масштабную атаку на Харьков. Враг выпустил по меньшей мере 15 ударных беспилотников, предварительно определенных как "Герань-2".

Под обстрелами оказались четыре района города: Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский.

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в КМВА озвучили детали новых атак России на Киев. Уцелевшие образцы взрывоопасных элементов, сдетонировавших 1 мая, получить не удалось. Столицу атаковали дроны с кассетными боеприпасами.