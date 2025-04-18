В Сумах три дрона попали в одно место. Есть погибший и разрушения

БПЛА атаковали предприятие

Сумы снова подверглись обстрелу — ближе к утру в пятницу, 18 апреля, россияне атаковали областной центр беспилотниками. Под ударом оказалась промышленность.

"Сегодня зафиксировано три попадания БпЛА типа "Шахед" по промышленности", — сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзар в 05:16.

Позже он предоставил больше деталей. Чиновник сообщил, что в результате российских обстрелов погиб человек. По словам Кобзара, все три вражеских "шахеда" попали в одно помещение.

"Здание получило повреждения, разрушена крыша. Предварительно известно об одном погибшем. Еще один человек обратился за помощью к медикам", — проинформировал Кобзар.

Он добавил, что на месте прилета работают все необходимые службы. Уточненную информацию о последствиях вражеского удара он пообещал предоставить позже.

Как сообщал "Телеграф", утром 18 апреля россияне атаковали Харьков и Днепр. По предварительным данным, по Харькову они ударили по меньшей мере четырьмя ракетами. Один из "прилетов" пришелся на многоэтажный дом, есть жертва и много пострадавших. В Днепре слышали несколько громких взрывов, после них в одном из районов города возникло задымление.