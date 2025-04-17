Укр

Кара за Сумы? Дроны массированно атаковали российскую ракетную бригаду в Шуе (видео, карта)

Автор
Антон Корж
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Автор
Шуя расположена в 700 км от границы Украины Новость обновлена 17 апреля 2025, 07:17
Шуя расположена в 700 км от границы Украины. Фото Колаж Телеграфу

Только ночью на 17 апреля в военном городке прозвучало около семи взрывов

В России сообщают о массированных атаках дронов по пункту постоянной дислокации 112-й гвардейской бригады, базирующейся в Шуе Ивановской области РФ. Эта бригада – одна из двух причастных к ракетному удару по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, когда из-за кассетных "Искандер-М" по меньшей мере 35 человек погибли и более 120 пострадали.

Об атаках сообщили российские СМИ. Первая из них состоялась утром 16 апреля, российское министерство обороны сообщало о якобы семи БПЛА самолетного типа, которые сбили над Шуей. Однако, по данным россиян, атакующих БПЛА, визуально похожих на украинские Ан-196 "Лютый", было более 30, большинство из них попали в цель.

В целом россияне подтвердили попадание по меньшей мере трех дронов по территории военного городка. Удары пришлись по зданиям казармы, штаба и еще одного здания, один из БПЛА ударил недалеко от воинской части по ул. генерала Басова. Россияне официально не признали, что были погибшие из-за атаки, однако российские СМИ сообщили позже, что не менее семи военных бригады погибли после попадания в казарму.

Вторая атака на расположение 112 бригады состоялась ночью на 17 апреля. По данным СМИ, в Шуе раздалось по меньшей мере семь взрывов на территории военного городка, также опубликованы многочисленные видео ударов, на одном из которых запечатлен взрыв. Официальные власти города и области пока не комментировали повторный удар по Шуе, однако судя по масштабным взрывам, есть ликвидированные и раненые российские военные.

Шуя карта
Шуя на карте
Шуя Ивановская область РФ, карта
Шуя Ивановская область РФ, карта

Отметим, что 15 апреля Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по еще одному российскому подразделению, виновному в ударе по Сумам. Под удар попала 448-я ракетная бригада, запустившая одну из ракет по Сумам. В результате удара по расположению ракетной бригады в Курской области были разрушены здания штаба, казарм, склады боеприпасов, а российские каналы писали про, по меньшей мере, 31 погибшего российского военного, в том числе о четырех офицерах. В целом атака вызвала грандиозное нытье со стороны российских пропагандистов.

Тем временем Россия может нанести удар по украинским городам на Пасху. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис не исключает этого и считает, что эта атака может быть еще более жестокой, чем обстрел Сум в Вербное воскресенье 13 апреля.

Напомним, что 13 апреля враг атаковал Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям. Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми. После удара врага президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор. А известный политолог развенчал заявления некоторых лиц о том, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных в месте атаки российской не было. Зато в результате российского ракетного удара по Сумам погибла целая семья с ребенком.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Иваново #БПЛА #Шуя