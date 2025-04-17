Кара за Сумы? Дроны массированно атаковали российскую ракетную бригаду в Шуе (видео, карта)

Только ночью на 17 апреля в военном городке прозвучало около семи взрывов

В России сообщают о массированных атаках дронов по пункту постоянной дислокации 112-й гвардейской бригады, базирующейся в Шуе Ивановской области РФ. Эта бригада – одна из двух причастных к ракетному удару по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, когда из-за кассетных "Искандер-М" по меньшей мере 35 человек погибли и более 120 пострадали.

Об атаках сообщили российские СМИ. Первая из них состоялась утром 16 апреля, российское министерство обороны сообщало о якобы семи БПЛА самолетного типа, которые сбили над Шуей. Однако, по данным россиян, атакующих БПЛА, визуально похожих на украинские Ан-196 "Лютый", было более 30, большинство из них попали в цель.

В целом россияне подтвердили попадание по меньшей мере трех дронов по территории военного городка. Удары пришлись по зданиям казармы, штаба и еще одного здания, один из БПЛА ударил недалеко от воинской части по ул. генерала Басова. Россияне официально не признали, что были погибшие из-за атаки, однако российские СМИ сообщили позже, что не менее семи военных бригады погибли после попадания в казарму.

Вторая атака на расположение 112 бригады состоялась ночью на 17 апреля. По данным СМИ, в Шуе раздалось по меньшей мере семь взрывов на территории военного городка, также опубликованы многочисленные видео ударов, на одном из которых запечатлен взрыв. Официальные власти города и области пока не комментировали повторный удар по Шуе, однако судя по масштабным взрывам, есть ликвидированные и раненые российские военные.

Шуя на карте

Шуя Ивановская область РФ, карта

Отметим, что 15 апреля Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по еще одному российскому подразделению, виновному в ударе по Сумам. Под удар попала 448-я ракетная бригада, запустившая одну из ракет по Сумам. В результате удара по расположению ракетной бригады в Курской области были разрушены здания штаба, казарм, склады боеприпасов, а российские каналы писали про, по меньшей мере, 31 погибшего российского военного, в том числе о четырех офицерах. В целом атака вызвала грандиозное нытье со стороны российских пропагандистов.

Тем временем Россия может нанести удар по украинским городам на Пасху. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис не исключает этого и считает, что эта атака может быть еще более жестокой, чем обстрел Сум в Вербное воскресенье 13 апреля.

Напомним, что 13 апреля враг атаковал Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям. Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми. После удара врага президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор. А известный политолог развенчал заявления некоторых лиц о том, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных в месте атаки российской не было. Зато в результате российского ракетного удара по Сумам погибла целая семья с ребенком.