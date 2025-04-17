Кара за Суми? Дрони масовано атакували російську ракетну бригаду в Шуї (відео, карта)

Тільки в ніч на 17 квітня у військовому містечку пролунало близько семи вибухів

У Росії повідомляють про масовані атаки дронів по пункту постійної дислокації 112-ї гвардійської бригади, що базується в Шуї Іванівської області РФ. Ця бригада — одна з двох причетних до ракетного удару по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня, коли через касетні "Іскандер-М" щонайменше 35 людей загинули і понад 120 постраждали.

Про атаки повідомили російські ЗМІ. Перша з них відбулася вранці 16 квітня, російське міністерство оборони повідомляло про нібито сім БПЛА літакового типу, які збили над Шуєю. Однак, за даними росіян, атакуючих БПЛА, візуально схожих на українські Ан-196 "Лютий", було понад 30, більшість із них влучили в ціль.

Загалом росіяни підтвердили влучання щонайменше трьох дронів по території військового містечка. Удари припали по будівлях казарми, штабу та ще однієї будівлі, один із БПЛА вдарив недалеко від військової частини по вул. генерала Басова. Росіяни офіційно не визнали, що були загиблі через атаку, проте російські ЗМІ повідомили пізніше, що щонайменше семеро військових бригади загинули після влучання в казарму.

Друга атака на розташування 112 бригади відбулася вночі на 17 квітня. За даними ЗМІ, у Шуї пролунало щонайменше сім вибухів на території військового містечка, також опубліковано численні відео ударів, на одному з яких зафіксовано вибух. Офіційна влада міста та області поки що не коментувала повторного удару по Шуї, однак судячи з масштабних вибухів, є ліквідовані та поранені російські військові.

Зазначимо, що 15 квітня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по ще одному російському підрозділу, винному в ударі по Сумах. Під удар потрапила 448-ма ракетна бригада, яка запустила одну з ракет по Сумах. Внаслідок удару по розташуванню ракетної бригади в Курській області було зруйновано будівлі штабу, казарм, склади боєприпасів, а російські канали писали про щонайменше 31 загиблого російського військового, в тому числі чотирьох офіцерів. Загалом атака викликала грандіозне ниття з боку російських пропагандистів.

Тим часом Росія може здійснити удар по українських містах на Великдень. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс не виключає цього та вважає, що ця атака може бути ще жорстокішою, ніж обстріл Сум у Вербну неділю 13 квітня.

Нагадаємо, що 13 квітня ворог атакував Суми двома балістичними ракетами. Удари прийшлись по центру міста, де було багато людей, зокрема, на вулиці, в автомобілях і громадському транспорті. Як поінформували у Сумській МВА, саме другий удар став тим, який призвів до великих людських втрат. Удар припав на Вербну неділю, коли вулиці міста були заповнені людьми. Після удару ворога президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор. А відомий політолог розвінчав заяви деяких осіб про те, куди вдарили росіяни у Сумах. За його словами, військових у місці російської атаки не було. Зате внаслідок російського ракетного удару по Сумах загинула ціла родина з дитиною.