Россияне снова ударили по Днепру. Над местом взрыва поднимается дым, первые детали (фото и видео)

Враг бьет по областному центру второй день подряд

В Днепре прогремели взрывы. Россияне ударили по городу после 5 часов утра в пятницу, 18 апреля.

Как сообщил корреспондент "Телеграфа", в городе было очень громко. Атаку подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"Днепр. Громко. Вся информация позже. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", — написал он в 5:26.

Перед взрывами в воздушных силах предупреждали о фиксации движения ракет в направлении Днепра. После взрывов возникло задымление, фото публикуют в сети. Также появились видео с камер наблюдения, на которых слышен звук российской ракеты, пролетающей над Днепром, затем видна вспышка и взрыв.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 16 апреля россияне массированно атаковали Днепр беспилотниками, погибли три человека, среди которых ребенок. Еще 30 человек получили ранения, пятеро из них – дети. Повреждены около десяти многоквартирных домов и столько же – частных. Пострадали корпус учебного заведения, общежитие, гимназия.