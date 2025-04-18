Росіяни знову вдарили по Дніпру. Над місцем вибуху здійнявся дим, перші деталі (фото та відео) - оновлено

Ворог б'є по обласному центру другий день поспіль

У Дніпрі пролунали вибухи. Росіяни ракетою вдарили по місту після 5 години ранку у п'ятницю, 18 квітня.

Як повідомив кореспондент "Телеграфа", в місті було дуже гучно. Атаку підтвердив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

"Дніпро. Гучно. Вся інформація згодом. Повітряна тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях", — написав він о 5:26.

Оновлено 7:40 Внаслідок ракетної атаки у Дніпрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс, повідомив Сергій Лисак. Також росіяни атакували Дніпровський район - у Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді. Пожежу загасили. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

Фото – Дніпровський район

Перед вибухами у повітряних Силах попереджали про фіксацію руху ракет у напрямку Дніпра. Після вибухів виникло задимлення, фото публікують в мережі. Також з'явилися відео з камер спостереження, на яких чутно звук російської ракети, що пролітає над Дніпром, потім видно спалах та вибух.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 16 квітня росіяни масовано атакували Дніпро безпілотниками, загинуло троє людей, серед яких дитина. Ще 30 людей отримали поранення, п'ятеро з них – діти. Пошкоджено близько десяти багатоквартирних будинків та стільки ж – приватних. Постраждали корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія.