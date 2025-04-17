У Дніпрі зросла кількість жертв: росіяни били по мерії, а дісталося будинкам (фото) - оновлено

Росія продовжує тероризувати українців

Вибухи у Дніпрі пролунали пізно ввечері 16 квітня. Росіяни масовано атакували місто безпілотниками, загинуло троє людей.

Оновлено. Глава ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 30 людей, п'ятеро – діти. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 жителів міста. Один з постраждалих у важкому стані.

"У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж – приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія. А ще – харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто", — пише Лисак.

У ДСНС повідомили, що серед загиблих одна дитина. За попередніми даними, поранення через ворожий обстріл отримали 28 людей, четверо з них — діти.

"Пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі. Через атаку БпЛА в місті виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані. До робіт було залучено 173 рятувальники та 37 одиниць техніки ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Мер міста Борис Філатов поінформував, що російськими безпілотниками пошкоджено щонайменше 15 будинків. Невдовзі після атаки він написав, що один з дронів вдарив в 100 метрах від будівлі мерії.

"Ну і також розвалили моїй дружині магазин. Заявляю відповідально, що окрім жіночого одягу там не було жодного солдата НАТО", — написав Філатов.

Як повідомлялося раніше, вранці у середу, 16 квітня, російські терористи атакували Таврійський мікрорайон Херсона. При цьому вони самі ж показали в мережі момент вибуху в житловому районі міста.