Росіяни майже влучили у мерію та пошкодили магазин дружини Філатова: що відомо про вечірню атаку на Дніпро (фото)

Відомо про двох загиблих та 16 постраждалих

У ніч проти 17 квітня російські загарбники вдарили по Дніпру. Атака безпілотниками забрала життя молодої дівчини та жінки старшого віку.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у своєму telegram-каналі. Тим часом мер міста Борис Філатов повідомив, що один із вибухів прогримів за сотню метрів від будівлі мерії.

Видання Суспільне поділилося знімками із центру міста. На них видно, що ударною хвилею у сусідніх будинках вибило вікна, через що вулиці вкриті склом.

За даними Лисака, відомо про 16 постраждалих, серед яких троє дітей. Йдеться про 9-місячну дівчинку та двох хлопчиків 6 та 11 років. Вони у задовільному стані. Проте п’ятьом постраждалим знадобилася госпіталізація.

За даними Філатова, один з безпілотників упав за сотню метрів від будівлі мерії, неподалік пам’ятника Олександра Поля. Крім того, він зазначив, що вибухом також було пошкоджено магазин його дружини.

"Ну і також розвалили моїй дружині магазин. Заявляю відповідально, що окрім жіночого одягу там не було жодного солдата НАТО", — написав він.

Як повідомлялося раніше, вранці у середу, 16 квітня, російські терористи атакували Таврійський мікрорайон Херсона. При цьому вони самі ж показали в мережі момент вибуху в житловому районі міста.