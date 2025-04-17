Россияне почти попали по мэрии и повредили магазин жены Филатова: что известно о вечерней атаке на Днепр (фото)

Известно о двух погибших и 16 пострадавших

В ночь на 17 апреля российские захватчики ударили по Днепру. Атака беспилотниками унесла жизни молодой девушки и женщины старшего возраста.

Об этом проинформировал глава ОВА Сергей Лысак в своем telegram-канале. Тем временем мэр города Борис Филатов сообщил, что один из взрывов прогремел в сотне метров от здания мэрии.

Издание Суспільне поделилось снимками с центра города. На них видно, что ударной волной в соседних зданиях выбило окна, из-за чего все улицы покрыты стеклом.

Согласно данным Лысака, известно о 16 пострадавших, среди которых трое детей. Речь идет о 9-месячной девочке и двух мальчиках 6 и 11 лет. Они в удовлетворительном состоянии. Однако пяти пострадавшим понадобилась госпитализация.

По данным Филатова один из беспилотников упал в сотне метров от здания мэрии, неподалеку от памятника Александра Поля. Кроме того, он отметил, что взрывом также был поврежден магазин его жены.

"Ну и тоже развалили моей жене магазин. Заявляю ответственно, что кроме женской одежды там не было ни одного солдата НАТО", — написал он.

Как сообщалось ранее, утром в среду, 16 апреля, российские террористы атаковали Таврический микрорайон Херсона. При этом, они сами же и показали в сети момент взрыва в жилом районе города.