В Днепре возросло количество жертв: россияне били по мэрии, а досталось домам (фото) - обновлено

Россия продолжает терроризировать украинцев

Взрывы в Днепре раздались поздно вечером 16 апреля. Россияне массированно атаковали город беспилотниками, погибли трое людей.

Обновлено. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 30 человек, пятеро – дети. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 жителей города. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

"В городе повреждены с десяток многоквартирных домов и столько же – частных. Поврежден корпус учебного заведения, общежитие, гимназия. А еще – пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто", — пишет Лысак.

В ГСЧС сообщили, что среди погибших один ребенок. По предварительным данным, ранения из-за вражеских обстрелов получили 28 человек, четверо из них — дети.

"Повреждения получили дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили. Из-за атаки БпЛА в городе возникло несколько пожаров. Сейчас все они ликвидированы. К работам были привлечены 173 спасателя и 37 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Мэр города Борис Филатов проинформировал, что российскими беспилотниками повреждено по меньшей мере 15 домов. Вскоре после атаки он написал, что один из дронов ударил в 100 метрах от здания мэрии.

"Ну и также развалили моей жене магазин. Заявляю ответственно, что кроме женской одежды там не было ни одного солдата НАТО", — написал Филатов.

Как сообщалось ранее, утром в среду, 16 апреля, российские террористы атаковали Таврический микрорайон Херсона. При этом они сами показали в сети момент взрыва в жилом районе города.