Росіянам завадили паски? У Сумах дрони атакували підприємство, є загиблий (оновлено)

БПЛА атакували підприємство

Суми знову зазнали обстрілу — ближче до ранку у п'ятницю, 18 квітня, росіяни атакували обласний центр безпілотниками. Під ударом опинилася промисловість.

Оновлено 7:45 У Сумах через російський удар пошкоджене виробництво пасок, повідомив Михайло Мельник, голова Сумської РВА. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Постраждала працівниця кондитерського цеху, жінка звернулась за медичною допомогою.

"Сьогодні зафіксовано три влучання БпЛА типу "Шахед" по промисловості", — повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар о 05:16.

Пізніше він надав більше деталей. Чиновник повідомив, що внаслідок російського обстрілу загинула людина. За словами Кобзара, усі три ворожі "шахеди" влучили в одне приміщення.

"Будівля зазнала пошкоджень, зруйновано дах. Попередньо відомо про одного загиблого. Ще одна людина звернулася по допомогу до медиків", — поінформував Кобзар.

Він додав, що на місці прильоту працюють усі необхідні служби. Уточнену інформацію про наслідки ворожого удару він пообіцяв надати пізніше.

Як повідомляв "Телеграф", зранку 18 квітня росіяни також атакували Харків та Дніпро. За попередніми даними, по Харкову вони вдарили щонайменше чотирма ракетами. Один із "прильотів" прийшовся на багатоповерховий будинок, є жертва та багато постраждалих. У Дніпрі чули кілька гучних вибухів, після них в одному з районів міста виникло задимлення.