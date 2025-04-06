Киев атаковали ракетами: есть пострадавшие и разрушения (обновляется)

Всех просят оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги

Утром 6 апреля россияне совершили массированный ракетный удар по Киеву баллистическими ракетами. Пуски происходили из района Брянска и Воронежа, точный тип ракет неизвестен, предварительно – северокорейские KN-23 или российские "Искандер-М".

Об этом сообщили мониторинговые каналы и киевские власти. Жителей Киева призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги. Мониторинг насчитал не менее четырех пусков баллистических ракет из Брянска и не менее шести пусков из района Воронежа. Всего по Киеву и пригороду запустили до 10 баллистических ракет.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", – сообщили в Киевской городской военной администрации.

Что известно об атаке по Киеву (обновляется)

07:23 В ГСЧС называют следующие последствия атаки по столице:

В Дарницком районе по одному адресу пожар возник в нежилом здании. По другому – произошло разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Возгорание ликвидировано.

В Оболонском районе произошел пожар в мебельном цеху с распространением пламени на еще одно складское здание — по одному адресу, а по другому — было частичное разрушение 3,4,5 этажей 5-этажного бизнес-центра.

В Соломенском районе произошло возгорание на открытой территории отдельными ячейками и возгорание фасада складского здания. Пожар ликвидирован.

Пострадали 3 человека, двое из которых госпитализированы.

07:17 Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия удара по Киеву этим утром.

Больше фото можно посмотреть в нашем материале: "Как выглядит Киев после ракетной атаки: первые кадры".

07:01 В Оболонском районе, где в результате вражеской атаки произошел пожар в офисном центре, произошло частичное разрушение здания.

06:33 В результате ракетной атаки на Киев в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах. В Дарницком районе трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей. Спасатели ликвидируют последствия атаки, — Кличко.

06:21 Предварительно еще один пожар в Дарницком районе, — Кличко.

06:07 По словам столичного мэра, пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города. В Дарницком районе есть пострадавшие, медики госпитализировали двух человек.

05:25 Кличко сообщил о еще одном вызове медиков.

"Также вызов медиков в Оболонский район города. Бригада следует. Оставайтесь в укрытиях!", — сказано в сообщении.

Глава КМВА Тимур Ткаченко написал, что в результате российской атаки есть пожары. На место выехали спасательные бригады.

"В результате вражеской атаки зафиксировано возгорание в Дарницком и Оболонском районах. На место следуют спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается", – сообщил он.

Обновлено 05:35 Кличко сообщил о падении обломков уничтоженных ракет на территории нежилой застройки в двух местах в Оболонском районе.

В прошлый раз враг устроил очередную ракетную атаку утром 7 марта. В частности, враг запустил крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в акватории Черного моря, также произошли пуски ракет Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Как и прошлой весной, оккупанты пытались нанести массированный удар по украинской энергетике.

До этого россияне устроили ракетную атаку утром 20 февраля. В частности, над Украиной были замечены несколько ракет, также ожидались пуски Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Мишенью враг в очередной раз избрал объекты энергетической инфраструктуры – те самые, о которых лгал Лавров. При этом в ночь с 19 на 20 февраля враг обстрелял Харьковщину баллистикой и крылатыми ракетами. Таким образом оккупанты пытались подготовить утреннюю ракетную атаку.

1 апреля разведка сообщала, что оккупанты на российских аэродромах "Оленья", "Энгельс" и "Дягилево" держат по меньшей мере 19 бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Они снаряжают их ракетами и готовят ракетный удар по Украине. Они планировали эту атаку гораздо раньше, но планы врага разрушила удачная украинская дроновая атака на российский аэродром "Энгельс-2", в результате которой оккупанты потеряли 96 крылатых ракет. Эти боеприпасы они должны были использовать для нанесения трех ракетных ударов в течение апреля-марта.