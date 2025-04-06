Київ атакували ракетами: є постраждалі та руйнування (оновлюється)

По столиці запустили до 10 балістичних ракет, попередньо – північнокорейських

Вранці 6 квітня росіяни здійснили масований ракетний удар по Києву балістичними ракетами. Пуски походили з району Брянська та Воронежа, точний тип ракет невідомий, попередньо північокорейські KN-23 або російські "Іскандер-М".

Про це повідомили моніторингові канали та київська влада. Жителів Києва закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Моніторинг нарахував не менше чотирьох пусків балістичних ракет з Брянська, та не менше шести пусків з району Воронежа. Загалом по Києву та передмістю запустили до 10 балістичних ракет.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", – повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Що відомо про атаку по Києву (оновлюється)

07:23 У ДСНС називають наступні наслідки атаки по столиці:

У Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. Інакше – сталося руйнування будівлі та займання трьох поряд припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.

В Оболонському районі сталася пожежа в меблевому цеху з поширенням полум'я на ще одну складську будівлю — за однією адресою, а за іншою — була часткова руйнація 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

У Солом'янському районі сталося займання на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.

Постраждали 3 особи, двоє з яких госпіталізовані.

07:17 Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву цього ранку.

Більше фото можна переглянути у нашому матеріалі: "Як виглядає Київ після ракетної атаки: перші кадри".

07:01 В Оболонському районі, де внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в офісному центрі, а також часткова руйнація будівлі.

06:33 Внаслідок ракетної атаки на Київ у місті сталися пожежі у нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Солом'янському районах. У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджено 8 автомобілів. Рятувальники ліквідують наслідки атаки, — Кличко.

06:21 Попередньо ще одна пожежа у Дарницькому районі, — Кличко.

06:07 За словами столичного мера, пожежі зафіксовані у Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах міста. У Дарницькому районі є постраждалі, медики госпіталізували двох осіб

05:30 Кличко повідомив про ще один виклик медиків.

"Також виклик медиків в Оболонський район міста. Бригада прямує. Залишайтеся в укриттях!", – сказано у повідомленні.

Голова КМВА Тимур Ткаченко написав, що внаслідок російської атаки є пожежі. На місце виїхали рятувальні бригади.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах. На місце прямують рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих встановлюється", – повідомив він.

Оновлено 05:35 Кличко повідомив про падіння уламків знищених ракет на території нежитлової забудови у двох місцях в Оболонському районі.

Минулого разу ворог влаштував чергову ракетну атаку вранці 7 березня. Зокрема, ворог запустив крилаті ракети "Калібр" з кораблів в акваторії Чорного моря, також відбулися пуски ракет Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Як і минулої весни, окупанти намагалися завдати масованого удару по українській енергетиці.

До цього росіяни влаштували ракетну атаку вранці 20 лютого. Зокрема, над Україною було помічено кілька ракет, також очікувалися пуски Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Мішенню ворог вчергове обрав об'єкти енергетичної інфраструктури – ті самі, про які брехав Лавров. При цьому в ніч з 19 на 20 лютого ворог обстріляв Харківщину балістикою та крилатими ракетами. Таким чином окупанти намагалися підготувати ранковий ракетний напад.

1 квітня розвідка повідомляла, що окупанти на російських аеродромах "Оленья", "Енгельс" та "Дягілєво" тримають щонайменше 19 бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Вони споряджають їх ракетами та готують ракетний удар по Україні. Вони планували цю атаку значно раніше, але плани ворога зруйнувала вдала українська дронова атака на російський аеродром "Енгельс-2", внаслідок якої окупанти втратили 96 крилатих ракет. Ці боєприпаси вони мали використати для завдання трьох ракетних ударів протягом квітня-березня.