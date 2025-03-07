Загроза ракетної атаки ворога: в небі зафіксовано бомбардувальники Ту-95МС

Пуски ракет можуть відбутися вночі, або рано вранці

Російські окупанти планують чергову ракетну атаку на Україну. Зафіксовано зліт щонайменше чотирьох бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ. Вочевидь, таким чином росіяни намагаються демонструвати Сполученим Штатам "готовність до мирних переговорів".

Про зліт ворога повідомили моніторингові канали. Кількість ворожих бомбардувальників, носіїв ракет Х-101, може збільшитися.

За даними моніторингу, ворог підняв літаки значно раніше, ніж в останні рази. В районі першого пускового рубежу (Енгельс, Саратовська область РФ) росіяни будуть приблизно о 02:50 – 03:30. У випадку ракетних пусків звідти ракети зайдуть у повітряний простір України о 03:20 – 04:00.

В районі другого пускового рубежу ворог буде приблизно о 03:50 – 05:00. У випадку ракетних пусків з цього регіону ракети будуть у повітряному просторі України приблизно о 04:50 – 06:00. Окрім бомбардувальників, у морі зафіксовано три недобитки зі складу залишків Чорноморського флоту РФ із загальним сумарним залпом у 16 ракет "Калібр".

Нагадаємо, що до цього 11 лютого російські окупанти влаштували чергову ракетну атаку на Україну. На відміну від минулих разів, вони запустили спершу крилаті ракети "Калібр" з району Новоросійська. Також росіяни здійснили пуски крилатих ракет Х-101/555 з Ту-95МС, пролунали вибухи на Полтавщині.

Минулого разу ворог влаштував чергову ракетну атаку вранці 20 лютого. Зокрема, над Україною було помічено кілька ракет, також очікувалися пуски Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Мішенню ворог вчергове обрав об'єкти енергетичної інфраструктури – ті самі, про які нещодавно брехав Лавров. При цьому в ніч з 19 на 20 лютого ворог обстріляв Харківщину балістикою та крилатими ракетами. Таким чином окупанти намагалися підготувати ранковий ракетний напад.