Загроза ракетного удару: росіяни запустили з моря "Калібри" (оновлюється)

Ворог почав застосовувати новіші версії "Калібрів" – їх складніше виявити та перехопити

Російські окупанти влаштували чергову ракетну атаку на Україну. На відміну від минулих разів, вони запустили спершу крилаті ракети "Калібр" з району Новоросійська. Цілком ймовірно, що протягом ночі можна чекати на запуски балістики та крилатих ракет Х-101, якщо у повітря піднімуться Ту-95МС.

Про пуски повідомили Повітряні сили ЗСУ. Відео пуску ракет "Калібр" вже з'явилося у мережі. Попередньо, ракети випустили недобитки зі складу залишків Чорноморського флоту РФ, можна очікувати до 15 ворожих ракет.

Ракети можуть з'явитися у повітряному просторі України ближче до 00:30 11 лютого. Ворог почав застосовувати новіші версії "Калібрів". Ці ракети летять нижче, активно маневрують та намагаються летіти на густозаселеною місцевістю, що ускладнює їхнє виявлення та перехоплення. Припускається, що такі ракети можуть без виявлення долетіти до середини України.

00:25 Вибухи було чутно в межах Лубенського та Миргородського районів Полтавської області. За даними моніторингу, росіяни атакували регіон трьома "Калібрами" та балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23. Наразі ведеться дорозвідка по ракетах.

00:20 Крилаті ракети також перелетіли у Полтавську область. Гадяч під атакою росіян.

00:15 З території тимчасово контрольованої росіянами Бєлгородської області балістичні ракети в бік Полтавської області України, курс на Гадяч або Лубни. За даними моніторингу щодо "Калібрів", крилатих ракет не більше 4 одиниць, частина з них припинила існування.

00:10 Дві групи ракет фіксуються в Черкаській області, третя група припинила існування.

00:05 Загалом три групи "Калібрів" фіксується поки що у межах повітряного простору України. Ракети рухаються у бік Черкащини.

00:00 Перші "Калібри" з'явилися у межах Миколаївської області, тримають курс на Кіровоградщину.

Нагадаємо, що вранці 1 лютого росіяни влаштували спробу ракетної атаки на Україну. Ворог запустив ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та задіяв інші засоби повітряного нападу. Мішенню для нападу росіяни вкотре обрали енергетичну та цивільну інфраструктуру. А перед цим масовано обстріляли Україну балістичними ракетами.

До цього чергову масовану ракетну атаку на Україну російські окупанти влаштували 15 січня. З літаків Ту-95МС вони запустили по Україні крилаті ракети Х-101 з району Саратовської області. Була також загроза від інших видів ракетного озброєння. В Україні оголошували повітряну тривогу по всіх регіонах.