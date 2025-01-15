Ракетний удар по Україні: Ту-95МС виконали пуски ракет Х-101 (оновлюється)

Літаки Ту-95МС російських окупантів запустили крилаті ракети Х-101

Російські окупанти 15 січня влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну. З літаків Ту-95МС вони запустили по Україні крилаті ракети Х-101 з району Саратовської області. Попередньо, також є загроза від інших видів ракетного озброєння. В Україні оголошено повітряну тривогу.

Про запуск ракет повідомили Повітряні сили та моніторингові канали. Ракети можуть бути у повітряному просторі України приблизно о 06:40, якщо пуск був не імітаційним. Також зберігається загроза повторного пуску з другого пускового рубежу на Каспії.

05:55 Окрім Ту-95МС, зафіксовано три Ту-22М3 у повітрі (носії ракет Х-22) та є активність ворожих Су-35 в акваторії Азовського моря (носії ракет Х-59 / Х-69).

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Нагадаємо, що минулого разу російські окупанти вирішили "привітати" українців з Різдвом Христовим масованим ракетним ударом. Вночі з 24 на 25 грудня ворог підняв стратегічні літаки з авіабаз "Оленья" та "Енгельс-2" – загалом у повітрі перебувало щонайменше сім Ту-95МС, які запустили крилаті ракети Х-101. Також ворог обстрілював Україну крилатими ракетами "Калібр", балістичними KN-23 та іншим літаючим мотлохом.

До цього масована ракетна атака ворога сталася у п'ятницю, 13 грудня. Тоді російські бомбардувальники Ту-95МС, які вилетіли вночі з "Оленьї", в районі міста Енгельс запустили крилаті ракети Х-101. В небі, за даними моніторингу, перебувало до восьми Ту-95. Також з російських винищувачів МіГ-31К були запущені ракети "Кинджал".