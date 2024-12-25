Ракетний удар по Україні: під обстрілом були Харків, Дніпро та західні регіони країни (оновлюється)

Під ударами була не тільки енергетична інфраструктура, але й об'єкти водо- та газопостачання

Російські окупанти вирішили "привітати" українців з Різдвом Христовим черговим ракетним ударом. Вночі з 24 на 25 грудня ворог підняв стратегічні літаки з авіабаз "Оленья" та "Енгельс-2" – загалом у повітрі перебуває щонайменше сім Ту-95МС, які запустили крилаті ракети Х-101. Існує загроза спроби застосування ворогом іншого ракетного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили, інформацію підтвердили моніторингові канали. Окрім цього, росіяни вивели у Чорне море три кораблі зі складу рештків недобитого Чорноморського флоту, загальний залп – 24 крилаті ракети "Калібр".

8:20 В більшості областях України оголошено відбій повітряної тривоги. Окупанти били по Харкову, Дніпру, Кременчуці, Івано-Франківщині, Вінничині, Житомирщині. На цей раз постраждала найбільше енергетика, сектори водопостачання, газопостачання та тепломережі.

07:50 Дорозвідка по крилатих ракетах. Також у повітрі все ще присутні кілька ударних БПЛА окупантів (або приманок).

Під атакою перебували переважним чином Харків, Дніпро, Бурштин, Кропивницький та деякі інші українські міста. Попередньо, окупанти використали ракети С-300/С-400, крилаті Х-101, "Калібри", керовані авіаційні Х-59. Ворог бив на цей раз не тільки по світлу, але й по водопостачанню та газовій інфраструктурі, повідомив моніторинговий канал "Николаевский Ванек".

"Зі світлом будуть проблеми, приходи по енергетиці є, в деяких місцях суттєві (з того що мені відомо зараз). Далі справа за енергетиками, як завжди", – сказано у повідомленні.

07:45 Залишки ракет полетіли у бік Бурштина. Ще одна крилата ракета зникла на Закарпатті.

07:35 Не менше 8 вибухів прогриміло у Бурштині. Повідомляється, що у місті зникло світло. Ракетна загроза актуальна для Чернівців та Івано-Франківська – там спостерігаються російські крилаті ракети.

07:30 Російська крилата ракета нахабно пройшла через повітряний простір Молдови та Румунії та взяла курс на Чернівці. Загалом у повітряному просторі двох країн вона пролетіла близько 140 кілометрів.

07:25 Вибухи у Бурштині. Загалом більшість крилатих ракет, які ще залишилися, полетіла у західні регіони. Загроза ракет актуальна для Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей. Росіяни намагаються атакувати Бурштинську ТЕС та газові сховища у Стриї Львівської області.

Одна крилата ракета через Ямпіль на Вінничині полетіла у бік Молдови курсом на Румунію.

07:15 Ракети над Дніпром ліквідовано. Група крилатих ракет розміром у 4 одиниці летить у бік Кропивницького. Крилата ракета з Хмельницької області летить у бік Тернополя.

07:10 Голова Міненерго Герман Галущенко підтвердив, що цілями російських окупантів знову стали енергетичні об'єкти.

Російські крилаті ракети взяли курс на Дніпро, Кривий Ріг та Кропивницький. У Дніпрі знову лунають вибухи – нарахували вже понад 10 вибухів з початку масованої атаки. Також одна крилата ракета у Хмельницькій області, одна у Вінницькій, три взяли курс на Кам'янське.

07:00 Загроза ракетної атаки для Кременчука та Полтави. Одна крилата ракета летить курсом на західні регіони. У Дніпрі знову вибухи, робота ППО по ворожим цілям, загалом в області перебувало п'ять ворожих крилатих ракет.

06:55 У Харкові загалом двоє поранених цивільних після ранкового обстрілу. Також були пожежі, пошкоджено нежитлову інфраструктуру. Під обстрілом перебував переважно Салтівський район, який і без того сильно постраждав від російських терактів.

06:50 Місцеві канали у Дніпрі повідомили про прильоти, офіційного підтвердження інформації немає. Крилаті ракети, які летіли на місто, змінили курс на Самар. Також є крилаті ракети на Вінницю, Олександрію, Кривий Ріг та Лозову.

06:45 Кілька крилатих ракет перебувають у повітряному просторі України. Одна летить у бік Київщини, дві на Дніпро, дві на Олександрію, одна на Зеленодольськ. Протиповітряна оборона працює по ворожим мішеням.

06:35 Вибухи у Дніпрі, попередньо, робота ППО по російським крилатим ракетам. Є ще крилаті ракети на Дніпро та Кривий Ріг. Також одна крилата ракета летить у бік Південноукраїнська, ще одна у Запорізькій області.

06:30 Новий обстріл Харкова балістикою, попередньо також С-300/С-400. Загроза балістики для Полтави, крилаті ракети курсом на Дніпро.

06:25 Керовані авіаракети атакують Дніпро, ППО працює по ворожих цілях. У Харкові обстрілювали багатостраждальну Салтівку, екстрені служби виїхали на місце. Також попередньо є крилаті ракети курсом на Кременчук та Павлоград.

06:15 По Харкову окупанти випустили загалом до 12 ракет комплексів С-300/С-400. Пуски відбувалися з району тимчасово контрольованого РФ Бєлгорода. Також місто опинилося під атакою керованих крилатих ракет окупантів. Ще одна КАР летить на Кременчук.

06:10 Ще чотири вибухи в Харкові через атаку балістичними ракетами з Бєлгородщини. Кілька керованих авіаційних ракет Х-59 курсом на Дніпро, ППО буде працювати по ворожим мішеням.

06:05 Харків під ударом балістичних ракет з Бєлгородської області – моніторинг зазначає, що це С-300/С-400. У місті прогриміло чотири вибухи. Це підтвердив мер міста Ігор Терехов.

05:55 Ще одна хвиля пусків "Калібрів" недобитками Чорноморського флоту РФ. Також, за даними моніторингу, чотири борти тактичної авіації летять у бік тимчасово контрольованого Росією Бєлгорода з району а/е "Ахтубінськ". Для півночі та сходу є загроза застосування керованих авіаційних ракет.

05:50 Загроза пусків балістичних ракет з Воронежа.

05:45 Перші "Калібри" зафіксовано на Херсонщині курсом на Миколаївську область. Тим часом по всім регіонам України йде оголошення ракетної тривоги.

05:15 За даними моніторингу, фіксувалися також додаткові пускові маневри в районі Волгоградської області РФ та Каспійського моря. Загалом до 06:00 можна очікувати на підльот ракет Х-101 та "Калібр".

05:10 Додатково фіксуються пуски крилатих ракет "Калібр" кораблями зі складу залишків Чорноморського флоту РФ. Загроза ракет з Півдня.

05:05 Ще одна хвиля ракетних пусків відбулася з регіону Каспійського моря. Ракети можна очікувати приблизно за годину. Як і зазвичай, окупанти намагатимуться бити по українській енергетичній інфраструктурі.

04:55 Повідомляється про перші пуски ракет Х-101 з району Енгельсу Саратовської області – Ту-95МС здійснили пускові маневри. Якщо пуски були реальні, то ракети будуть у повітряному просторі України близько 05:30 – 05:40.

(оновлюється)

Нагадаємо, 13 листопада, після 73 днів перерви, Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон. Більшість аналітиків та військових експертів попередили, що це могла бути "репетиція" перед справді масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатньо кількість ракет за понад два місяці "затишшя".

Також російські окупанти вночі 15 листопада підняли в небо групу стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС. Але й це виявилася тільки імітація ракетного удару. Справжня атака відбулася у ніч та вранці 17 листопада – росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.

Наступна ракетна атака ворога відбулася 21 листопада. Шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили вісім крилатих ракет Х-101, а Дніпро зранку потрапив під комбінований ракетний удар балістики та аеробалістики.

Через тиждень, 28 листопада, росіяни вранці влаштували ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожували крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря та балістика. Під атакою перебували Стрий, Луцьк, Рівне, Бурштин, Одеса, Київ, Шостка, Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Павлоград, а також агломерації та райони майже всіх областей України.

Чергова масована ракетна атака ворога сталася у п'ятницю, 13 грудня. Тоді російські бомбардувальники Ту-95МС, які вилетіли вночі з "Оленьї", в районі міста Енгельс запустили крилаті ракети Х-101. В небі, за даними моніторингу, перебувало до восьми Ту-95. Також з російських винищувачів МіГ-31К були запущені ракети "Кинджал".