Ракетна атака? Повітряні сили повідомили про зліт кількох російських Ту-95

Росіяни можуть планувати чергову ракетну атаку на Україну. Вночі 13 грудня кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС було піднято у повітря з авіабази "Оленья" в Мурманській області РФ. У повітрі, за попередніми даними, до чотирьох бомбардувальників.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України. В ПС ЗСУ закликали реагувати на сигнали тривоги та слідкувати за повідомленнями.

"Увага! Зафіксовано зліт декількох Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область Росії)", – сказано у повідомленні.

Моніторингові канали підтверджують зліт бомбардувальників та припускають, що у випадку, якщо виліт окупантів бойовий, на ракети можна чекати після шостої ранку.

Нагадаємо, 13 листопада, після 73 днів перерви, Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон. Більшість аналітиків та військових експертів попередили, що це могла бути "репетиція" перед справді масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатньо кількість ракет за понад два місяці "затишшя".

Також російські окупанти вночі 15 листопада підняли в небо групу стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС. Але й це виявилася тільки імітація ракетного удару. Справжня атака відбулася у ніч та вранці 17 листопада – росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.

Наступна ракетна атака ворога відбулася 21 листопада. Шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили вісім крилатих ракет Х-101, а Дніпро зранку потрапив під комбінований ракетний удар балістики та аеробалістики.