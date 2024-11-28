Загроза ракетної атаки: Повітряні сили підтвердили зліт бомбардувальників Ту-95

Щонайменше чотири борти росіян зараз перебувають у повітрі

Росіяни, схоже, знову планують спробу ракетної атаки на Україну. У повітрі зафіксовано кілька бортів бомбардувальників Ту-95МС, які летять у бік пускових рубежів. Підтверджено перебування у повітрі щонайменше чотирьох літаків.

Про це повідомили Повітряні сили. Українців закликають реагувати на тривоги та обіцяють повідомити у випадку, якщо росіяни спробують влаштувати ракетний обстріл.

"Відмічається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада, після 73 днів перерви, Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон. Більшість аналітиків та військових експертів попередили, що це могла бути "репетиція" перед справді масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатньо кількість ракет за понад два місяці "затишшя".

Також російські окупанти вночі 15 листопада підняли в небо групу стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС. Але й це виявилася тільки імітація ракетного удару. Справжня атака відбулася у ніч та вранці 17 листопада – росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.

Наступна ракетна атака ворога відбулася 21 листопада. Шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили вісім крилатих ракет Х-101, а Дніпро зранку потрапив під комбінований ракетний удар балістики та аеробалістики.