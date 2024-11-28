Угроза ракетной атаки: Воздушные силы подтвердили взлет бомбардировщиков Ту-95

По меньшей мере четыре борта россиян сейчас находятся в воздухе

Россияне, похоже, снова планируют попытку ракетной атаки на Украину. В воздухе зафиксировано несколько бортов бомбардировщиков Ту-95МС, летящих в сторону пусковых рубежей. Подтверждено пребывание в воздухе не менее четырех самолетов.

Об этом сообщили Воздушные силы. Украинцев призывают реагировать на тревоги и обещают сообщить, если россияне попытаются устроить ракетный обстрел.

"Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — сказано в сообщении.

Напомним, 13 ноября, после 73 дней перерыва, Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Ракетный удар не был массированным, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион. Большинство аналитиков и военных экспертов предупредили, что это могла быть "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за более чем два месяца "затишье".

Также российские оккупанты ночью 15 ноября подняли в небо группу стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Но и это оказалась только имитация ракетного удара. Настоящая атака произошла в ночь и утром 17 ноября – россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.

Следующая ракетная атака врага произошла 21 ноября. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили восемь крылатых ракет Х-101, а Днепр с утра попал под комбинированный ракетный удар баллистики и аэробаллистики.