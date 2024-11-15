Россияне снова подняли в воздух Ту-95МС: существует угроза ракетного удара (обновляется)

В небе может находиться до шести российских бомбардировщиков

Российские оккупанты ночью 15 ноября подняли в небо группу стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, существует угроза массированного ракетного удара. До шести бортов взлетели с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ, к ним могут присоединиться борта с аэродрома "Энгельс-2".

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Отмечается, что информация по взлету самолетов предварительная.

UPD 6:44. Воздушные Силы подтвердили активность российских бомбардировщиков. По уточненной информации, в воздухе находится восемь самолетов.

"По предварительной информации, в воздухе находятся около 6 бортов ТУ-95МС, которые взлетели ближе к утру с Оленьи. Пока нет точной информации", — говорится в сообщении.

Если вылет боевой, то на пусковых у Энгельса Саратовской области РФ враг будет около 06:30 – 07:30 утра. Ракеты в воздушном пространстве Украины можно ожидать около 07:30 – 08:30 в зависимости от времени запуска.

Напомним, 13 ноября, после 73 дней перерыва, Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Ракетный удар не был массированным, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион. Большинство аналитиков и военных экспертов предупреждают, что это могла быть "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за более чем два месяца "затишья".

Ранее эксперт указал на прямую связь между состоявшимся 11 ноября разговором избранного президента США Дональда Трампа с так называемым "президентом" России Владимиром Путиным и имитацией РФ пусков ракет с Ту-95МС по Украине. Отметим, что в последнее время враг поднимает в небо Ту-95МС через день.