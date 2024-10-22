Осторожно, вероятность ракетного удара: россияне подняли в небо Ту-95 после долгого перерыва

Точное количество находящихся в воздухе бортов пока неизвестно

Россияне после очень долгого перерыва подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Возможна попытка окупантов нанести по Украине массированный ракетный удар с борта этих самолетов.

О бомбардировщиках сообщили мониторинговые каналы. Как минимум один бомбардировщик Ту-95МС уже находится в воздухе и, вполне возможно, летит с целью пуска ракет.

Также есть информация о двух или трех бортах Ту-95, поднимавшихся с аэродрома "Украинка" в Амурской области РФ. Кроме этого, есть данные о вылете по меньшей мере двух Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. Все данные приведены только по мониторинговым каналам, официального подтверждения от Воздушных сил не поступало.

Напомним, генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что у России есть возможность нанести массированный удар по Украине. В нем могут быть использованы сотни дронов "Шахед" и сотни ракет одновременно.

В последнее время Россия сократила использование крылатых и баллистических ракет для ударов по Украине. Это может свидетельствовать о возможном исчерпании запасов ракет или о подготовке к массированному удару.

Напомним, что до этого россияне устроили очередную массированную атаку по Украине 4 сентября. На города и населенные пункты летели 29 ударных дронов и 13 ракет. Атака на Львов привела к гибели гражданских, в том числе целой семьи.