Ракетный удар по Кривому Рогу: появились детали о жертвах и фото последствий

Они ударили по жилому кварталу

В ночь на субботу, 21 сентября, россияне ударили по Кривому Рогу баллистическими и крылатыми ракетами. В результате атаки погибли три человека, среди которых — ребенок и пожилые женщины.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет. Кроме того, погибли две женщины 75 и 79 лет. Также есть раненые.

"Еще три человека пострадали. Это 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", — добавил он.

В результате ракетного удара российской армии загорелись два частных дома, пожары уже погасили спасатели, оперативно прибывшие на место. Кроме того, повреждено более двух десятков домов, еще два – разрушены. Также пострадали школа, гараж и авто.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что пострадало около 25 частных домов. Одну из погибших женщин спасатели вытащили из-под завалов, однако, к сожалению, она скончалась в "скорой". Развернут городской штаб помощи по адресу Николаевское шоссе 18, СШ 123 – там можно получить стройматериалы (ОСБ, пленку и другие), написать заявление на материальную помощь от города.

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты вечером 20 августа ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Были атакованы три района города, есть разрушения, ранены 15 человек, среди которых — дети.