Война — день 941: Россия усиливает давление на фронте и атакует дронами

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 21 сентября 2024 года. Прошлые сутки ознаменовались визитом в Украину главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которая привезла мощную помощь, ограничением использования мессенджера Телеграм для военных и госслужащих, ударами по таким областным центрам как Одесса, Днепр и Харьков. Кроме того, все напряженнее становится ситуация в районе Курахового Донецкой области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 21 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Оккупанты пытались атаковать ракетой район Кропивницкого. Также ракетная тревога была объявлена ​​в Запорожской и Днепропетровской областях из-за угрозы баллистики из Крыма.

00:00 В воздушном пространстве Украины ударные беспилотники России, атакуют с севера и с юга.

В результате последнего удара по Харькову зафиксированы пятеро пострадавших, среди них 10-летний ребенок. Одна женщина госпитализирована.

Генштаб ВСУ по состоянию на вечер: "С начала суток произошло 190 боевых столкновений (несколько дней до этого их было около 150, — ред). Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара, применив 5 ракет, 54 авиаудара с применением 67 КАБов, также задействовали 671 дрон-камикадзе. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений возросло до 32. На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 52 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка. 44 атаки отбиты, еще восемь – продолжается до сих пор".

Карта боевых действий на Покровском направлении от DeepState по состоянию на начало дня выглядит следующим образом:

Карта боевых действий за Покровск и Курахово DeepState 21.09.2024

С ситуацией в Украине за 18 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 938: россияне штурмуют под Покровском и увеличивают численность армии

О новостях и событиях 19 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 939: россияне пытаются прорваться под Покровском и запускают ракеты

О том, что происходило 20 сентября, читайте в трансляции: Война — день 940: продвижение РФ в Торецке и запрет Telegram в Украине