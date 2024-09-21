Війна — день 941: Росія посилює тиск на фронті та атакує дронами

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 21 вересня 2024 року. Минула доба ознаменувалися візитом до України голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка привезла потужну допомогу, обмеженням використання месенджера Телеграм для військових та держслужбовців, ударами по таких обласних центрах як Одеса, Дніпро та Харків. Крім того, все напруженішою стає ситуація в районі Курахового Донецької області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 21 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Окупанти намагалися атакувати ракетою район Кропивницького. Також ракетну тривогу оголосили у Запорізькій та Дніпропетровській областях через загрозу балістики з Криму.

00:00 У повітряному просторі України ударні безпілотники Росії, атакують з півночі та з півдня.

В результаті останнього удару по Харкову зафіксовано п'ятеро постраждалих, серед них 10-річна дитина. Одна жінка госпіталізована.

Генштаб ЗСУ станом на вечір: "З початку доби відбулося 190 бойових зіткнень (протягом кількох днів до того їх було близько 150, — ред.). Російські загарбники завдали по території України чотири ракетних удари, застосувавши 5 ракет, 54 авіаудари із застосуванням 67 КАБів, також задіяли 671 дрон-камікадзе. На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32. На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 52 бойових зіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка. 44 атаки відбито, ще вісім – триває дотепер".

Карта бойових дій на Покровському напрямку від DeepState станом на початок дня виглядає наступним чином:

Карта бойових дій за Покровськ та Курахове DeepState 21.09.2024

З ситуацією в Україні за 18 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 938: росіяни штурмують під Покровськом та збільшують чисельність армії

Про новини та події 19 вересня ми розповідали тут: Війна — день 939: росіяни намагаються прорватися під Покровськом та запускають ракети

Про те, що відбувалося 20 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 940: просування РФ у Торецьку та заборона Telegram в Україні