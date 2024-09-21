Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула дитина, є руйнування у місті

Серед загиблих та поранених є діти

Російські окупанти вночі 21 вересня атакували балістичними та крилатими ракетами Кривий Ріг. Внаслідок нападу ворога щонайменше троє людей загинуло, троє отримали поранення, серед жертв є діти.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Інформацію підтвердив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Черговий теракт русні. Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста. Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, в тому числі діти. Можуть ще бути люди під завалами. Задіяні всі рятувальні, комунальні та медичні служби", – зазначив Вілкул, трохи пізніше повідомивши, що третя загибла померла в автомобілі "швидкої допомоги".

За даними Лисака, серед загиблих є дитина. Внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки, інші подробиці він пообіцяв надати згодом.

"Наразі вже відомо про 3 загиблих, серед яких — дитина. Глибокі співчуття рідним… Є і поранені. Пошкоджені приватні житлові будинки", – написав він.

Зазначимо, що п’ятниця, 20 вересня 2024 року, стала неспокійною для України — після серйозної нічної атаки протягом дня Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одеси та запустила КАБи по Харкову. Дісталося і Дніпру, де прилетіло по освітній установі.

Російські окупанти ввечері 20 вересня вже другий раз за добу вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Було атаковано три райони міста, є руйнування, після атаки окупантів поранено щонайменше 15 осіб.