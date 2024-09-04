Били навіть "Кинджалами". У Львові пролунали потужні вибухи: перші подробиці, фото та відео (оновлюється)

Ворог атакував Україну ракетами та шахедами

Після п'ятої години ранку у середу, 4 вересня, пролунали вибухи у Львові. По всій Україні у цей момент оголошено повітряну тривогу.

Про кілька вибухів у Львові повідомила кореспондентка "Телеграфа". Перед ними у Повітряних Силах України попереджали про швидкісну ціль на Львівщину. За інформацією мера Львова Андрія Садового, в області працює ППО.

"Кинджали на території Львова. Працює ППО. Не знімайте на відео! Залишайтесь в укритті!", — написав він у Telegram о 5:50.

6:29 Садовий проінформував, що внаслідок російського удару є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника", — написав він, додавши фото з місця.

6:24 У мережі з'явилося фото, на якому, як стверджується, будинок у центрі Львова, де після вибуху спалахнула пожежа.

6:16 Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки, повідомив Козицький. На місце скерували усі профільні служби.

6:03 Голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив про ударний безпілотник у напрямку Львова.

Як повідомляв "Телеграф", 4 вересня росіяни здійснюють масштабну ракетну атаку по Україні. Близько 03:30 – 04:00 щонайменше чотири борти Ту-95МС випустили крилаті ракети Х-101 з району міста Енгельс. Також вони підняли у повітря два МіГ-31К. Паралельно ворог запустив "шахеди". Вибухи вже пролунали у Львові та Рівному, а також Кривому Розі.