Скільки військових Росія перекинула під Курськ: Зеленський назвав цифру та неприємний нюанс

На Покровському напрямку росіяни тільки посилили наступальні дії

Російські окупанти після початку операції Збройних сил України в Курській області перекинули туди до 60 тисяч одиниць живої сили. Підрозділи для Курської області знімали з багатьох напрямків в Україні, але на одному напрямку ситуація навпаки стала гіршою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News. Він зазначив, що однією з цілей України було змусити росіян відвести частину військ з фронту в Україні.

Частково ця ідея спрацювала: окупанти почали зривати підрозділи майже з усіх напрямків фронту, адже оголошення додаткової мобілізації в Росії не сталося. Проте є неприємний для України нюанс: з Покровського напрямку, одного з найбільш важких для України, росіяни майже нікого не перекинули. Навпаки, вони намагаються наростити там наступальні зусилля.

Трохи раніше Зеленський пояснив, що Україна не планує виводити війська з Курської області. Утримання цих територій дозволить тиснути на російського диктатора Володимира Путіна з метою посадити його за стіл переговорів.

Відбити втрачені території для Росії буде дуже дорого. Ми писали про те, скільки військових потрібно Росії, щоб зупинити та вигнати ЗСУ з Курської області. За словами військового, Путіну та його солдатам потрібно змінювати тактику боїв, якщо вони хочуть повернути собі свої землі.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Росії відмовилися від переговорів з Україною через вторгнення до Курської області. У МЗС країни-агресора назвали такі дії "терористичними".