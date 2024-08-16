Цією "мішаниною" успіху не досягнуть: скільки військових РФ потрібно перекинути в Курську область, щоб вигнати ЗСУ

Український військовий скептично ставиться до успіху армії РФ у Курській області

ЗСУ у Курській області, де вже працює наш кореспондент, продовжують успішно просуватися вглиб Росії. Щоб вигнати українських військових, влада РФ має перекинути у прикордоння до 100 тисяч особового складу.

Про це у коментарі "РБК-Україна" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. За його словами, паралельно зі визволенням своєї території Росії буде складно вести продуктивний наступ на території України.

"Почнемо з того, що для того, щоб зупинити ЗСУ у Курській області, їм треба перекинути десятки тисяч військових. А для того, щоб побудувати якісну оборону та зупинити наші війська, їм потрібно від 50 до 100 тисяч особового складу, причому особового складу лінійних бригад та підрозділів, а не цієї мішанини, що у них зараз там", — розповів Тимочко.

Він додав, що для відбиття наступу ЗСУ у Курській області Росії потрібно задіяти піхоту та десантників, але перед цим необхідно вибудувати логістику. В умовах постійно мінливої лінії фронту, ворогові необхідно розташувати склади зі зброєю та боєприпасами, налагодити харчування військових, підвезення палива та БК. Крім того, необхідно вести мобільну війну, тобто мати велику кількість техніки. А ті підрозділи, які Путін висунув проти ЗСУ зараз, забезпечені технікою лише на 30-40%. Більшість залучена в Україні.

"Я вже не говорю про паралельний наступ росіян, щоб відсунути наші війська — це складно і дуже розтягнеться в часі. Але це буде також залежати від місцевого населення — наскільки воно буде готове до опору. А зараз ми бачимо, що воно абсолютно не налаштоване на опір ЗСУ. Тобто Путіну доведеться покладатися лише на військових і це змусить його змінювати стратегію ведення війни", — вважає він.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Михайло Подоляк назвав цілі операції ЗСУ у Курській області. Він наголосив, що російські території Україна захоплювати не планує.