ВСУ знову вдало "пополювали"? У Росії скаржаться на черговий розгром колони в Курській області (карта)

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає

У Курській області, де проходить операція Збройних сил України, можливо, було розбито чергову одну колону російських військових. Це могло статися біля населеного пункту Коренево.

Про розгром колони написали Z-військори Володимир Романов та Платон Маматов. За їхніми словами, під Коренєвим повторилася ситуація, що була під Рильськом. При цьому Маматов пізніше видалив повідомлення, але в інших пабликах збереглися скріншоти.

Вони не опублікували фото та відео наслідків удару. Крім того, немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Коренево на карті

Нагадаємо, Збройні сили України в ніч із 8 на 9 серпня розгромили колону російських військових біля селища Октябрське в Курській області. Було знищено більшість вантажівок у колоні, а частина особового складу загинула чи отримала поранення.

За даними Інституту вивчення війни, колону було розгромлено на схід від населеного пункту Рильськ біля траси 38К-017, якою росіяни намагалися перекинути підкріплення. У колоні було 14 критих вантажівок "Урал" і КамАЗ, які перевозили особовий склад.

Точна цифра російських втрат невідома – це може бути не менше за роту, якщо вірити російським джерелам. Російські "військори" вважають, що Україна накрила колону ударами ракет HIMARS. Однак точно підтвердити це зараз неможливо.