Знищення колони РФ в Курській області: аналітики ISW оцінили втрати росіян

У колоні було 14 критих вантажівок "Урал" та КамАЗ, які перевозили особовий склад

Збройні сили України в ніч з 8 на 9 серпня розгромили колону російських військових біля селища Октябрське в Курській області. Було знищено більшість вантажівок у колоні, а частина особового складу загинула або отримала поранення.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 9 серпня. Зазначається, що колону було розгромлено на схід від населеного пункту Рильск біля траси 38К-017, якою росіяни намагалися перекинути підкріплення.

У колоні було 14 критих вантажівок "Урал" та КамАЗ, які перевозили особовий склад, призначений для посилення російських військ на Курщині. Внаслідок атаки деяка кількість росіян загинула, інші отримали поранення. Від 7 до 10 вантажних автомобілів було знищено та пошкоджено ударом.

"Російські джерела припустили, що колона могла перевозити особовий склад 44-го армійського корпусу Північного угруповання російських військ (Ленінградський військовий округ) або бригади "П'ятнашка", – зазначають аналітики.

Точна цифра російських втрат наразі невідома – це може бути не менше роти, якщо вірити російським джерелам. Російські "воєнкори" вважають, що Україна накрила колону ударами ракет HIMARS. Проте точно підтвердити це зараз неможливо.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни після перших днів шоку та паніки, схоже, більш-менш оговталися, тому намагаються посилити в Курській області РФ своє угруповання. Але ситуація для них зараз така, що підкріплення туди перекидають не тільки з тилу, але й з фронту в Україні.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня і з того часу впевнено рухаються у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Президент Володимир Путін лише наступного дня скликав Радбез РФ, де не сказав нічого виразного щодо подій на кордоні, а лише назвав це "провокацією Києва". Також він доручив виплатити по 10 тисяч рублів сім’ям, які втекли із небезпечного регіону.

Іноземні ЗМІ стверджують, що розвідка знала про підготовку прориву за два тижні, але Путіну про це не доповідали. У Кремлі відмовилися від коментарів щодо цього.

Успішна операція Збройних сил України у Курській області, показала Путіна та його військових, як немічних та неефективних. Наступ ЗСУ став найсерйознішим викликом для Путіна з моменту бунту Євгена Пригожина минулого року.