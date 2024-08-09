"Лише українці": під час боїв в Курській області помітили цікаву деталь

Росіяни звикли століттям терпіти

Бої в Курській області продовжуються, військові просуваються вглиб Росії, але спротиву серед місцевих жителів немає. Росіяни відкрито не протидіють бійцям, які захоплюють території.

Як зазначив блогер Серій Іванов, саме ця цікава тенденція і дивує багатьох. Адже жителі Курщини не зупиняють танку на ходу чи не готують коктейлі Молотова, як це робили українці напочатку війни.

"До речі, ви звернули увагу, що в Курській області немає жодного спротиву з боку цивільного населення?" — пише Іванов.

Він додає, що дивлячись на таку покору, стає зрозуміло, які бійці армії СРСР змогли вигнати нацистів та дійти до самого Берліну. Росіяни звикли століттям терпіти дикторську владу, за словами блогер, тому і бойові дії та вторгнення терплять.

Нагадаємо, на Курщині бойові дії тривають вже неподалік від АЕС, ситуація напружена. Нібито українські військові продовжують просуватись вглиб області, захоплюючи все більше територій.

Також в DeepState розповіли про перший день наступу в Курській області. Зазначається, що ЗСУ за підсумками першого дня бойових дій в РФ, 6 серпня, взяли під контроль населені пункти Свердліково, Дар'їно та Олешню. У Свердліково був бій, а от Олешню вдалося зайняти майже без бою. Відповідні зміни на карті проєкт вже відобразив.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна вимагає від США дозволу на використання ATACMS великої дальності для знищення російських аеродромів.