Россияне привыкли веками терпеть

Бои в Курской области продолжаются, военные продвигаются вглубь России, но сопротивления среди местных жителей нет. Россияне открыто не противодействуют бойцам, захватывающим территории.

Как отметил блогер Серий Иванов, именно эта интересная тенденция и удивляет многих. Ведь жители Курщины не останавливают танк на ходу или не готовят коктейли Молотова, как это делали украинцы в начале войны.

"Кстати, вы обратили внимание, что в Курской области нет сопротивления со стороны гражданского населения?" – пишет Иванов.

Он добавляет, что, глядя на такое смирение, становится понятно, какие бойцы армии СССР смогли выгнать нацистов и дойти до самого Берлина. Россияне привыкли веками терпеть дикторскую власть, по словам блогера, потому и боевые действия и вторжения терпят.

Напомним, на Курщине боевые действия продолжаются уже неподалеку от АЭС, ситуация напряженная. Якобы украинские военные продолжают продвигаться вглубь области, захватывая все больше территорий.

Также в DeepState рассказали о первом дне наступления в Курской области. Отмечается, что ВСУ по итогам первого дня боевых действий в РФ, 6 августа, взяли под контроль населенные пункты Свердликово, Дарьино и Олешню. В Свердликово было сражение, а вот Олешню удалось занять почти без боя. Соответствующие изменения на карте уже отображены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина требует от США разрешения на использование ATACMS большой дальности для уничтожения российских аэродромов.