Бои идут уже недалеко от Курской АЭС: свежие карты, что сейчас происходит в Курской области

Местные власти признают, что боевые действия уже недалеко от Курчатова, где расположена Курская АЭС

В Курской области РФ уже четвертые сутки идут боевые действия. В сети появилась новая карта украинского продвижения в Курской области.

Ее опубликовал американский Институт изучения войны (ISW). Подробности сообщил военный обозреватель Игаль Левин в Telegram.

Он уточнил, что опубликованная карта отображает ситуацию на 8 августа.

"Российские источники утверждают, что украинские силы продвинулись к деревням Кромские Быки и Малютина (до 35 км от международной границы и в 17 км к юго-востоку от города Льгов), но это, скорее всего, небольшие группы разведки и авангарда, и территорию они контролировать не могут", — написал Левин.

Тем временем местные власти сообщают, что боевые действия идут уже в нескольких десятках километров от Курчатова и Курской АЭС, ситуация напряженная. Российские военкоры публикуют такие карты боевых действий в Курской области:

По данным противника, российское село Плехово Суджанский район находится под ударами танков. "Х*хлы пытаются зайти с той стороны", — говорится в публикации.

Местные власти признают, что боевые действия уже недалеко от Курчатова, где расположена Курская АЭС.

Тем временем в Минобороны РФ впервые заявили, что бои идут в районе города Суджа. В ведомстве утверждают, что якобы группировка "Север" и резервы сдерживают попытки прорыва вглубь территории Курской области.

Напомним, 6 августа россияне заявили о якобы прорыве границы в Курской области. Сначала в Кремле утверждали, что попытка прорыва была отбита. Позже признали, что бои продолжаются.

Главным центром боев остается город Суджа. Там находится газоизмерительная станция для транзита газа в Европу. Еще одна важная точка — поселок Коренево, который является районным центром.

По данным росСМИ, зона боев уже растянулась на 800 квадратных километров. Украинские силы якобы зашли на 30 километров вглубь области.

Тем временем украинское командование не комментирует ситуацию в Курской области.

Ранее "Телеграф" сообщил, что бои на территории РФ продолжаются, под частичным или полным контролем ВСУ может находиться 11 населенных пунктов Суджанского района.