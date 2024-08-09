Российская техника пылает, а местные взывают к Путину: что сейчас происходит в Курской области (видео)

Российские войска там гибнут и сдаются в плен

События в Курской области продолжают развиваться. Российские "военкоры" утверждают, что "ситуация остается напряженной", продолжаются бои, под частичным или полным контролем ВСУ может находиться 11 населенных пунктов Суджанского района.

Как заявил российский "военкор" Александр Сладков, при этом основные резервы украинская сторона якобы еще не задействовала. Он утверждает, что в Сумской области находится до десяти механизированных бригад ВСУ.

В Рыльском районе Курской области горела большая колонна российской техники. Z-каналы пишут про удар HIMARS. Очевидцы сообщают о большом количестве уничтоженной техники и погибших российских военных.

Ряд российских пабликов заявляют, ссылаясь на своих корреспондентов и местных жителей, что украинские войска действуют в Курской области небольшими мобильными группами. Их появление в глубоком тылу — это были рейды ДРГ, а не занятие населенных пунктов с последующим закреплением. Полностью, по их данным Украина контролирует территории, прилегающие к границе, а также часть Суджи.

Часть военных блогеров пишет, что Украина якобы готовит новый удар по приграничным территориям. Якобы он может быть со стороны Глухова (Сумская область) на Рыльск Курской области, на Брянскую или Белгородскую область.

Жители Суджанского района, которые эвакуировались из зоны боевых действий просят помощи у президента РФ Владимира Путина, апеллируя к тому, что они "поддержали СВО" и помогают "нашей армии", а теперь, говорят они, брошены на произвол судьбы. Также они возмущаются, что по телевизору врут о ситуации в Курской области.

Стоит отметить, что официально Генштаб ВСУ не подтверждал действий украинской армии на территории России. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке вечером 8 августа написал в Х, что украинская армия захватила Гончаровку в Курской области к западу от Суджи. Утром 9 августа он написал, что минувшей ночью украинские беспилотники атаковали склад боеприпасов на Липецком военном аэродроме, откуда Россия оказывала воздушную поддержку своим подразделениям в Курске.

"Также есть сообщения о новых украинских бригадах на пути в Россию. Все очень систематически", — отметил он.

Напомним, рано утром 6 августа появились сообщения россиян, что на территорию Курской области прорвались ВСУ. С тех пор в области идут бои.

Как сообщал "Телеграф", для "подкрепления" российских войск в Курскую область прибыл так называемый батальон "Арбат". Это частная военная компания россиян, которая когда-то должна была стать аналогом печально известного "Вагнера".