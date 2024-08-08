Не захват Курской АЭС? СМИ назвали реалистичную цель ВСУ в Курской области

Перечислили несколько возможных вариантов

Силы обороны Украины удачно продвигаются вглубь российской территории в Курской области, однако захват Курской атомной электростанции маловероятен. Более реалистичной целью может быть создание "буферной зоны" на российской границе, подобной попыткам России сделать это в Харьковской области.

Об этом пишет издание The Economist. Ссылаются на якобы слова своего источника в Генштабе ВСУ.

"Русские провоенные социальные медиа предполагают, что украинцы стремятся захватить Курскую атомную станцию, которая в 60 км от границы, как "око за око" против оккупации Россией ее Запорожской атомной станции. Источник в украинском Генштабе предполагает, что это маловероятно, поскольку для этого понадобился бы 80-километровый марш от границы и большие силы", — пишет издание.

"Без надлежаще организованных сил вы повторите ошибки россиян севернее Киева в 2022 году. Мы отрезали их линии, и они стали легкой добычей", — приводит слова своего собеседника издание.

Более реалистичной целью стало бы создание так называемой "буферной зоны" на российской границе. В итоге это могло бы стать торговой монетой на предстоящих переговорах. Еще одна цель – оттянуть силы россиян на других направлениях.

"Дальнейшие шаги Украины будут определяться ответом России. Перебросит ли Россия резервы из соседнего Харьковского направления, где в последние дни наблюдается заметное наращивание? Уменьшат ли давление на Донбассе, где силы Украины пытаются удержать важный город Покровск?" — пишет издание.

"Или они реагируют и бросают сюда больше сил (в Курскую обл. — прим. ред.), или не реагируют, и мы можем двигаться дальше", — приводит слова своего собеседника в Генштабе ВСУ издание.

В то же время, как утверждает издание, источник в украинской разведке говорит, что Украина была рада первым успехам операции, которая, по его словам, парализовала Россию.

"Украина продвигается только туда, где это имеет смысл. Россияне совершают очень глупые ошибки, и это все сводится к их коррумпированному руководству сверху вниз, которое предпочитает хорошие новости, а не правду", — сказал источник в разведке.

Россия пыталась укрепить оборону этого региона, но теперь оказалась в затруднительном положении, не имея возможности защитить свою территорию. Любая новая линия фронта, установленная Украиной на российской земле, будет сложна для удержания. Однако это стало бы мощным ударом по имиджу Путина, что в условиях общей потребности украинцев в позитивных новостях будет иметь важное значение, считает издание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СМИ озвучили успехи ВСУ в Курской области. Украинцы уже захватили больше, чем во время контрнаступления в 2023 году.