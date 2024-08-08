На фоне боев в Курской области: Сырский заинтриговал своим новым фото

В сети уже обсуждают фотографию главкома

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал интригующее заявление на фоне продолжающихся боев в Курской области. Он объявил, что сейчас работает в "выходном районе".

Соответствующую фотографию он опубликовал в своем Telegram-канале. В сети уже предположили, что генерал может находиться на Сумщине, откуда ВСУ ведут наступление на Курскую область РФ.

"Работаю в выходном районе", — коротко подписал фотографию Сырский.

Дело в том, что в военных методичках "выходным районом" принято называть место, с которого начинается выдвижение подразделений во время наступления.

Согласно информации из открытых источников, в "выходном районе" создают исходные позиции механизированных и танковых рот, огневые позиции артиллерии и огневых средств, предназначенных для ведения огня прямой наводкой, командные и наблюдательные пункты, пути и рубежи, обеспечивающие скрытый подход и быстрое выдвижение подразделений.

При этом стоит подчеркнуть, что это лишь предположения из сети, построенные на фразе "выходной район". Сам главком Сырский не подтверждал, что он в Сумской области.

Что происходит в Курской области: коротко

Во вторник, 6 августа, в сети начали появляться сообщения о том, что якобы украинские военные в составе около 100 человек совершили попытку прорыва на территорию РФ в Суджанском районе Курской области.

Вскоре паблик Mash написал, что в боях якобы принимают участие бойцы РДК, 22-аяОМБ ВСУ и бойцы теробороны. "Они разбились на малые группы и рассредоточился в посадках Шосткинского района Сумской области".

Позже стала появляться информация, что якобы бойцы ВСУ понесли потери в виде десятков человек. К вечеру вторника россияне бросили в бой под Суджей солдат срочной службы. Некоторые из них погибли, другие сдались в плен. В местных телеграм-каналах распространяют фото, на которых видно, что происходит в Судже.

Всю ночь в Курской области раздавались сигналы тревоги и последующие взрывы. В основном — из-за активности беспилотников и ракет в небе. В частности, неспокойно было в городе Курчатов, вблизи которого находится Курская АЭС.

Днем 7 августа российский диктатор Владимир Путин созвал экстренное заседание Совбеза, где пожаловался на "масштабную провокацию" Украины.

8 августа советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник президента Владимира Зеленского на условиях анонимности сказал, что Украина теперь якобы контролирует газоизмерительную станцию "Газпрома" ​​примерно 8 км от России.