На тлі боїв у Курській області: Сирський заінтригував своїм новим фото

У мережі вже обговорюють фотографію головкому

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зробив інтригуючу заяву на тлі боїв, що тривають, у Курській області. Він оголосив, що зараз працює у "вихідному районі".

Відповідну фотографію він опублікував у своєму Telegram-каналі. У мережі вже припустили, що генерал може перебувати на Сумщині, звідки ЗСУ веде наступ на Курську область РФ.

"Працюю у вихідному районі", — коротко підписав фотографію Сирський.

Річ у тому, що у військових методичках "вихідним районом" прийнято називати місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, у "вихідному районі" створюють вихідні позиції механізованих та танкових рот, вогневі позиції артилерії та вогневих засобів, призначених для ведення вогню прямим наведенням, командні та спостережні пункти, шляхи та рубежі, що забезпечують прихований підхід та швидке висування підрозділів.

При цьому варто наголосити, що це лише припущення з мережі, побудовані на фразі "вихідний район". Сам головком Сирський не підтверджував, що він на Сумщині.

Що відбувається у Курській області: коротко

У вівторок, 6 серпня, у мережі почали з’являтись повідомлення про те, що нібито українські військові у складі близько 100 осіб зробили спробу прориву на територію РФ у Суджанському районі Курської області.

Незабаром паблік Mash написав, що в боях нібито беруть участь бійці РДК, 22-а ОМБ ЗСУ та бійці тероборони. "Вони розбилися на малі групи та розосередилися у посадках Шосткинського району Сумської області".

Пізніше почала з’являтися інформація, що нібито бійці ЗСУ зазнали втрат у вигляді десятків людей. До вечора вівторка росіяни кинули у бій під Суджею солдатів термінової служби. Деякі з них загинули, інші здалися в полон. У місцевих телеграм-каналах розповсюджують фото, на яких видно, що відбувається у Суджі.

Усю ніч у Курській області лунали сигнали тривоги та наступні вибухи. Здебільшого через активність безпілотників та ракет у небі. Зокрема, неспокійно було у місті Курчатів, поблизу якого знаходиться Курська АЕС.

Вдень 7 серпня російський диктатор Володимир Путін скликав екстрене засідання Ради безпеки, де поскаржився на "масштабну провокацію" України.

8 серпня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна розпочала наступ у Курській області, щоб посилити свої переговорні позиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента Володимира Зеленського на умовах анонімності сказав, що Україна тепер нібито контролює газовимірювальну станцію "Газпрому" приблизно 8 км від Росії.