"Це підкріпить аргумент Києва": ЗМІ розповіли, чим унікальна операція в Курській області

Є декілька припущень щодо мети цього наступу

У Курській області РФ продовжуються запеклі бої. Це перший випадок після Другої світової війни, коли армія іншої країни вдерлася на територію Росію.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що цей епізод показав крихкість оборони російського кордону.

Видання наголошує, що прорив кордону РФ також підірвав ретельно створений Кремлем образ російського диктатора Володимира Путіна як захисника простих росіян. Водночас це підняло моральний дух українців.

"Війна, яку він розпочав в Україні, тепер все більше перекидається на Росію. Люди в прикордонних регіонах живуть під постійним ризиком обстрілів, а безпілотники завдають ударів по ключових промислових об’єктах", — йдеться у матеріалі.

Bloomberg зазначає, що, швидше за все, це підкріпить аргумент Києва про те, що США та європейські союзники не повинні боятися погроз Кремля щодо ескалації. Та що Україні слід дозволити боротися з Путіним будь-яким способом, який вона вважає за потрібне, щоб прискорити припинення війни.

Водночас видання нагадало, офіційно влада України нічого не сказала ні про місію, ні про її цілі. Існує безліч теорій: від спроби захопити територію як потенційну розмінну монету в майбутніх переговорах з Москвою, до тактики відволікання, щоб послабити тиск на розтягнуту оборону в Україні шляхом відведення російських військ від лінії фронту.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна почала наступ у Курській області, аби посилити свої переговорні позиції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що біля Суджі приблизно 50 військовослужбовців РФ здалися в полон, піднявши білий прапор.