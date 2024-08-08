ЗСУ під Курськом застосували нову тактику? Що кажуть експерти та ворожі пропагандисти

Тактика показує високу ефективність

Наступ у Курській області, що розпочався 6 серпня, продовжує успішно розвиватися. За словами військових аналітиків, при цьому РФ втратила території більше, ніж змогла за той самий час захопити в Україні.

Як пояснюють російські пропагандисти, причиною тому – нова тактика, яку нібито застосовують частини ВСУ, що атакували регіон. Зауважимо, що Генеральний штаб ЗСУ у своїх оперативних зведеннях зовсім не згадує Курськ як оперативний напрямок, на якому українські воїни ведуть боротьбу.

За твердженнями російської сторони, нова тактика застосовувалася ще в Харківській області та складається з наступних етапів:

очищення певної території від БПЛА-розвідників РФ;

виведення у район першої лінії окопів засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ);

нанесення потужного артилерійського удару та застосування під прикриттям РЕБів своїх БПЛА, як правило "Мавіків" з платами, що змішують діапазон роботи, що робить російські "глушилки" та антидронові рушниці марними;

поки ведеться обстріл з артилерії, в атаку йдуть "рої" FPV-дронів, що завдають по ворогові прицільних ударів, а під їх прикриттям в атаку йдуть малі групи піхоти;

розбиті вогнем артилерії та атаками FPV-дронів позиції займають групи по п’ять-шість бійців, після чого до них підтягують кошти РЕБ і все починається спочатку.

Експерт з питань авіації та радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський підтвердив "Телеграфу", що українська армія розробляє нові тактики застосування БПЛА спільно із засобами РЕБ.

"Технологія використання БПЛА під дією власних коштів РЕБ, створюючи для цього єдину бойову систему, розробляється давно. Щодо деталей, тут поки що краще не говорити, я взагалі проти публікацій, наприклад, поразки FPV-дроном вертольота. Тому що такі речі допомагають нам перемагати, а ворог активно копіює нашу тактику", — наголосив експерт "Телеграфу".

Про те, що відбувається зараз у Курській області, можна дізнатися на "Телеграфі" у спеціальному розділі, присвяченому бойовим діям у регіоні.