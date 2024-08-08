Взяли більше, ніж РФ в Україні: експерт розповів, що зараз відбувається на Курщині

Експерт вважає, що це навіть не "середина партії"

Військовий аналітик, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Костянтин Машовець розповів, що відбувається у Курській області на третій день боїв. За його словами, ЗСУ нібито перерізали важливу рокаду противника в Курській області дорогу Рильск — Коренево — Суджа на відтинку Зелений Шлях — Свердликово.

Своїми думками аналітик поділився на сторінці у Фейсбук. Він пише, що не дивлячись на гучні доповіді Герасимова, який заявляв, що "противника вдалось зупинити", нікого вони, поки що, не зупинили.

Де просуваються війська у Курській області

На думку Машовця, передові підрозділи ЗСУ нібито продовжують просуватись по загальному напрямку Любимовка — Коренево, а також в районі м.Суджа (північніше Гончаровки), а також в напрямку на урочище "Меловое".

Командуванню вдалося добитися ефекту "оперативної раптовості"

Аналітик додає, що у смугу угрупування "Курск" командування противника почало переміщати частину сил з Вовчанського напрямку ймовірно, зі складу 11-го та 44-го армійських корпусів (АК). Скоріш за все, як пише Машовець, мова йде про окремі підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії (11-го АК, а також 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го АК.

"Як на мене, в активних (наступальних) діях ЗСУ на Судженському та Коренівському напрямках українському командуванню вдалося добитися ефекту "оперативної раптовості", — йдеться у повідомленні.

За його словами, судячи з якоїсь "пригальмованої" реакції російського командування, процес її підготовки та організації, включаючи оперативне розгортання відповідного українського угрупування пройшов якось "повз вуха" відповідних російських командних структур, або був ними невірно тлумачений. Експерт підкреслив, що ймовірно, вони визначили його, як зусилля українського командування по "прикриттю Сумського напрямку", й генерал Буданов їм в цьому вдало "підіграв" своїми заявами про "підготовку росіянами наступу на Суми.

"Навіть на даний час, російське командування має "дуже віддалене" уявлення про реальний (дійсний) склад та структуру угрупування ЗСУ, яке залучене на Судженському та Коренівському напрямках. Їх оцінки коливаються від "3-х -5-и батальйонів", до "4-х-5-и бригад". Цікаве, що темпи просування передових підрозділів ЗСУ, на вищевказаних напрямках у російському прикордонні, навіть й близько, не порівняні із темпами наступу російських військ на Харківському напрямку", — акцентував полковник Машовець.

Взяли більше, ніж російські війська під Харковом

Військовий експерт звернув увагу на те, що протягом 2-х діб нібито ЗСУ взяли під свій контроль територію в Курській області РФ значно більшу, ніж російські війська за півтора місяця у Харківській області України.

"На даний час, поки, реакція російського командування обмежується смугою УВ "Север"… переміщення резервів й додаткових сил й засобів, в якості підсилення "проблемного напрямку", відбувається виключно всередині неї. Однак, судячи із розмаху та інтенсивності української операції, рано чи пізно, противник буде вимушений потягнути туди й війська з інших операційних напрямків, а цілком можливо — й залишки своїх стратегічних резервів, приготованих ним на серпень-вересень", — зауважує він.

Це ще не кінець, а тільки середина

Навіть, з цієї точки зору, як каже Машовець, операція ЗСУ у прикордонні Курської області вже є виправданою. У підсумку він написав, що це ще навіть "не середина партії" і найближчим часом, у нас з'явиться новий операційний напрямок.

Ранкові вибухи в Курчатові

Жителі Курської області знову прокинулись під звуки вибухів. На цей раз голосно було в Курчатові. Місцеві жителі так перелякались, що відразу почали писати повідомлення в місцеві чати. Як саме вони відреагували можна прочитати на знімках екрана нижче.

Що відбувається у Курській області

6 серпня у мережі почали з’являтися повідомлення про те, що нібито українські військові у складі близько сотні людей здійснили спробу прориву на територію РФ у Суджанському районі Курської області.

Незабаром паблік Mash написав, що в боях нібито беруть участь бійці РДК, 22-а ОМБ ЗСУ та бійці тероборони. "Вони розбилися на малі групи та розосередилися у посадках Шосткинського району Сумської області".

Пізніше почала з’являтися інформація, що нібито бійці ЗСУ зазнали втрат у вигляді десятків людей.

Надвечір росіяни кинули в бій під Суджею солдатів термінової служби. Деякі з них загинули, інші здалися в полон. У місцевих телеграм-каналах розповсюджують фото, на яких видно, що відбувається у Суджі.

Усю ніч у Курській області лунали сигнали тривоги та наступні вибухи. Здебільшого через активність безпілотників та ракет у небі. Зокрема, неспокійно було у місті Курчатов, поблизу якого знаходиться Курська АЕС.

Вдень 7 серпня російський диктатор Володимир Путін скликав екстрене засідання Ради безпеки, де поскаржився на "масштабну провокацію" України.

Як розповідав "Телеграф", наслідок двох діб боїв у Курській області Росія могла втратити контроль над територією площиною у 350 квадратних кілометрів. Окрім того, Збройні сили України могли захопити понад десяток населених пунктів, оскільки просунулися щонайменше на 25 кілометрів вглиб регіону.