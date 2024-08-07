Вдарила на випередження? У ЗМІ пояснили, чому Україна могла розпочати операцію у Курській області

У Кремлі виявилися не готовими до такої атаки

Україна могла піти на проведення операції у Курській області, оскільки побоювалася початку вторгнення з боку Сумської області. Росіяни вже провели спробу наступу на Харків і побоювання про повторення аналогічної ситуації ще в одному місці виникали протягом попередніх трьох місяців.

Про це йдеться в матеріалі ВВС. Там зазначили, що реакція російської влади добре свідчить про те, що Кремль до такого повороту подій був не готовий.

Військовий аналітик Михайло Жирохов розповів виданню, що Україна навряд чи ставить за мету окупацію російської території, а швидше за все розраховує на те, що загарбникам доведеться відтягнути частину своїх військ із Донецької області.

Водночас видання зазначає, що Україна вважатиме операцію виправданою, якщо Росія не зможе отримати можливість провести великий наступ у північних областях.

Крім того, там звернули увагу на слова президента Володимира Зеленського, який зазначив, що лише тиском на Росію можна досягти справедливого миру.

"Чим більше тиску буде на Росію — на агресора, який приніс війну в Україну, тим ближче буде мир. Справедливий світ через справедливу силу", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, з 6 серпня на території Курської області ведуться бойові дії, під час яких десятки російських військових уже здалися в полон. При цьому, за оцінками пропагандистів, бої можуть йти вже за 25 кілометрів від кордону. Україна не коментує те, що відбувається, і не підтверджує того, що там діють регулярні сили ЗСУ чи інших підрозділів, що входять до Сили оборони.