Десятки росіян здалися в полон: у мережі поширюються кадри з оточеної КПП у Курській області (фото, відео)

Ситуація в Курській області для росіян розгортається не найкращим чином

У мережі з’явилася інформація, що нібито бійці Сил оборони України взяли в полон величезну кількість росіян на КПП "Суджа". Це сталося під час бойових дій біля Курської області Росії.

Інформацію про це оприлюднив telegrem-канал "Говорити снайпер", який веде військовослужбовець 24 ОШБр Станіслав Бунятов ("Осман"). Він стверджує, що чотири українські бійці змогли "затрофеїти" цілих 40 росіян.

"Ой-ой, потужно, дуже потужно. Такої кількості склавших зброю за раз ви ще не бачили", — написав він за двадцять хвилин до публікації знімка з дрона.

За кілька годин до цього Бунятов повідомляв, що практично всі війська росіян сфокусовані в Україні, а тому варто чекати, що окупанти почнуть перекидати сили вже за кілька днів.

Знімок, який був оприлюднений військовослужбовцем, зроблений з дрона і показує групу росіян, які сидять в один ряд на дорозі. Через погану якість складно визначити їх кількість.

Ще один знімок з тієї ж локації оприлюднив лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс", який веде канал "Офіцер+".

До того ж у каналі активіста Сергія Стерненка з’явилося відео, ймовірно, з тієї ж локації.

Українські офіційні особи коментарів із цього приводу не давали і продовжують зберігати інформаційну тишу. Втім, цю інформацію побічно підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 серпня в мережі почали з’являтися повідомлення, що нібито Збройні сили України проникли до Курської області Росії і на кордоні в результаті розгортаються бої.

У російському Генштабі вже доповіли диктатору Володимиру Путіну, що традиційно "вже всіх перемогли" та зупинили просування ЗСУ. При цьому в мережі після цього з’явилися повідомлення, що бої вже відбуваються за 25 кілометрів від кордону.