Росіяни заявляють про "прорив ЗСУ" до Курської області: що відомо

У російських чатах нервують

Вранці у вівторок, 6 серпня, російські паблики почали масово писати про вибухи та стрілянину на території Курської області, яка минулої ночі була масовано атакована безпілотниками. Губернатор регіону заявив, нібито на території Суджанського та Коренівського районів углиб Росії намагаються прорватися ЗСУ.

Глава Курської області Олексій Смирнов у своєму Telegram-каналі пише, що нібито прориву кордону не допустили "бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ". Важливо, що жодних офіційних заяв з боку України щодо цього на момент публікації новини немає.

Проте російські та місцеві Telegram-канали, зокрема так звані "військори" пишуть, що на територію Курської області нібито зайшла регулярна армія України. За їхніми даними, на територію РФ нібито прорвалися чотири українські танки, які ведуть бій.

Один із прокремлівських каналів пише, що бої нібито йдуть на лінії Журавка (Сумська область) — Миколаєво-Дар’їно (Курська область) та КПП "Суджа" — Гоголівка (Курська область). Росіяни пишуть, що в атаці нібито бере участь і "Російський добровольчий корпус" (РДК).

Курська область межує із Сумською областю України, звідти регулярно обстрілюють Сумщину. Голова Сумської МВА Олексій Дроздов 6 серпня звернувся до мешканців області.

"У ці дні важливо не нехтувати сигналами повітряних тривог, реагувати та перебувати в безпечних місцях. Подбайте про це. Найголовніше – зберігати спокій, не панікувати, довіряти офіційним джерелам та підтримувати наших військових", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 6 серпня росіяни завдали удару по Харкову. Вони атакували житловий район, за попередніми даними, ракетою "Іскандер". Під удар потрапила, зокрема, й поліклініка. Крім того, вибухи чули й у Сумах.