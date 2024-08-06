Білоруський доброволець назвав дві речі, що найбільше лякають солдат армії РФ

Окупантів менше лякає можливість йти на забій гарматним м'ясом

На думку одного з найвпізнаваніших білоруських добровольців в Україні Ігоря Янкова, більш відомого за позивним "Янкі", у нашого ворога є два основні страхи. При чому до них не входить загроза стати гарматним м'ясом.

"Путіна та іпотеки (сміється). Росіяни бояться повертатися додому (сміється). Там на них Путін чекає і сімейні іпотеки треба сплачувати", — відповів він на питання "Чого найбільше боїться ворог?" в інтерв'ю "Українській правді".

Він додав, при цьому росіян менше лякає можливість йти на забій гарматним м'ясом, як це було під Лисичанськом чи Авдіївкою. Подібним чином ворог прорвався й у Вовчанськ — не рахуючи втрат у живій силі та діючи досить хитро, зазначив "Янкі".

"Це була тактика, як і в Авдіївці: вони намагалися більше брати м'ясом, і в них була величезна кількість БПЛА в повітрі. Якщо в Авдіївці вони закидували півторатонними КАБами, то зараз їхня тактика змінилася: літають дрони, кидаються півторатонні КАБи і потім дрібні КАБи застилають поверхню. Після цього заходить піхота і так це напливом відбувається день за днем нон-стоп", — описав він тактику ворога.

Як повідомляв "Телеграф", за даними Генштабу ЗСУ, найзапекліші бої зараз точаться на Покровському напрямку. Проте ворог тисне й на Харківському напрямку. Бої 5 серпня відбувалися в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе.